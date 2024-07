Bolívar recibe a Always Ready con la premisa de ganar para distanciarse en la punta

Bolívar y Always Ready se enfrentarán este domingo en un emocionante duelo por el liderato del torneo Clausura de la División Profesional. El partido, que promete ser el plato fuerte de la sexta fecha, se llevará a cabo en el icónico estadio Hernando Siles de La Paz a partir de las 17:30, bajo la dirección del árbitro orureño Guery Vargas. La expectativa es alta, ya que ambos equipos llegan con la intención de dejarlo todo en la cancha.



La academia, dirigida por Flavio Robatto, pondrá en juego su posición de líder tras el tropiezo de su eterno rival, The Strongest, que sufrió una goleada ante GV San José. Este es el momento perfecto para que Bolívar se distancie en la cima de la tabla y se acerque a una nueva corona. En la pasada fecha, los celestes demostraron su potencial al golear a Blooming en Santa Cruz, mostrando que, a pesar de la ausencia de su ex delantero Francisco da Costa, pueden mantener su eficacia en ataque. Para reforzar el equipo, la dirigencia celeste ha contratado a Alfio Oviedo, un delantero centro proveniente de Cerro Porteño, quien podría sumar sus primeros minutos en este crucial enfrentamiento.



Además del objetivo de asegurar el liderato, Bolívar también busca demostrar un alto nivel de juego para llegar en óptimas condiciones a los octavos de final de la Copa Libertadores, donde se enfrentarán a nada menos que el Flamengo de Brasil en agosto. Este desafío internacional añade una capa extra de motivación para el equipo, que aspira a brillar tanto en el ámbito local como en el internacional.



En la vereda opuesta, Always Ready se presenta como un animador constante del torneo y ocupa actualmente la cuarta posición, a solo tres puntos de su rival. Dirigido por Flabio Torres, el equipo alteño no quiere desaprovechar la oportunidad de alcanzar la cima. Sin embargo, deberán dejar atrás la mala imagen que dejaron en su reciente visita a Quito, donde fueron derrotados 3-0 por la Liga Deportiva Universitaria en los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. Este descalabro ha dejado huella en el equipo, que buscará redimirse en La Paz.



Es probable que Torres opte por alinear un equipo alternativo, con la intención de reservar a sus mejores jugadores para la revancha ante los ecuatorianos, programada para el jueves en El Alto. Esta estrategia podría ser clave para mantener la competitividad en ambos frentes, pero también implica riesgos, ya que un buen resultado en el torneo local es fundamental para las aspiraciones de Always Ready.