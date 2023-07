Bolívar recibe a Paranaense en busca de un sueño para cuartos de Libertadores

El partido está fijado para las 20:00HB en el estadio Hernando Siles de La Paz, en un encuentro que será dirigido por el árbitro ecuatoriano Carlos Orbe. El encuentro de vuelta será el 8 de agosto en Curitiba.



- Nada es imposible -

Bolívar llega a los octavos tras terminar segundo en el Grupo C de la fase de grupos, debajo del brasileño Palmeiras, con cuatro victorias y dos derrotas, y es el único equipo boliviano en la presente instancia.



Dirigido por el español Beñat San José, el equipo es cuarto en el torneo boliviano y empató 1-1 a domicilio el pasado fin de semana ante Oriente Petrolero.



Tuvo que cambiar de chip a contrarreloj para concentrarse en su próximo rival en el torneo internacional, que aterriza en La Paz como último subcampeón de la Copa Libertadores.



La Academia sabe que tiene un equipo de quilates al frente, pero se permite soñar para seguir en carrera en la Copa.



"Lo ideal sería sacar un buen resultado aquí [en La Paz], con diferencia de goles, pero en este tema de octavos de final es muy difícil que pueda pasar eso, pero bueno, nada es imposible", señaló el volante Leonel Justiniano.



Bolivianos y brasileños se enfrentaron en 2002 por la Copa Libertadores: en la ida Bolívar venció a domicilio 2-1 y en la vuelta, de local, arrancó un empate 5-5. Empero, ambos equipos no pasaron a la siguiente fase.



El timonel San José, en la búsqueda de los tres puntos y la mayor cantidad de goles, apostaría a un tridente ofensivo de tres extranjeros: el chileno Ronnie Fernández, el brasileño Bruno Savio y el argentino Patricio Rodríguez.



- Con sus estelares Roque y Vidal -

Athletico Paranaense llega en octavos como líder de su llave en la fase de grupos con cuatro victorias, un empate y una derrota.



Llega a La Paz tras se último partido por el torneo Brasileirao, el pasado fin de semana, cuando empató 3-3 ante el Cruzeiro.



Fichó a mediados de julio al internacional chileno Arturo 'Rey' Vidal, de 36 años, luego de rescindir su contrato con el Flamengo de Rio de Janeiro.



También sumó al volante argentino Bruno Zapelli, aunque todavía no está en planes del adiestrador Wesley Carvalho.



Quien estará en el once del Paranaense es su gema, el goleador de 18 años Vitor Roque, fichado por el FC Barcelona que lo tendrá en sus filas desde el inicio de la temporada 2024-2025, con una cláusula de rescisión de 550 millones de dólares.



El atacante Pablo, quien viaja a Bolivia, afirmó que "tenemos una gran oportunidad el martes, un juego muy difícil por la altura", pero acotó que si "quieres conquistar algo importante en tu vida hay que ser valiente".



Probables alineaciones:



Bolívar: Carlos Lampe - Nicolás Ferreyra, José Sagredo, Bryan Bentaberry - Diego Bejarano, Gabriel Villamil, Leonel Justiniano, Jairo Quinteros - Ronnie Fernández, Bruno Savio y Francisco Da Costa. DT: Beñat San José.



Athletico Paranaense: Bento - Khellven, Kaique Rocha, Cacá, Zé Ivaldo - Esquivel, Fernandinho, Erick, Arturo Vidal - Cannobio y Vitor Roque. DT: Wesley Carvalho.