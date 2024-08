Bolívar toma ventaja en la cima; Royal Pari se complica con el descenso

Bolívar superó por 0-1 a Royal Pari en el Tahichi y se escapa de sus perseguidores en la tabla de posiciones. Con su triunfo sumó 20 puntos y le sacó cinco a The Strongest -que el domingo recibe a Independiente- y Oriente, que vine de caer ante GV San José (2-0). Ganar no fue fácil, pero se lo consiguió, gracias a un gol de penal marcado por Bruno Savio (46’).

En el resumen global no fue un buen partido, es más, por momentos recio, porque Bolívar no tuvo fluidez, le faltó dinámica y efectividad, sobre todo en los pies de Henry Vaca y Alfio Oviedo que lucieron apagados. Royal Pari gozó de chances pero no fue certero, es más, falló dos goles cantados en los últimos minutos lo que provocó impotencia entre sus hinchas.