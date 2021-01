Bolívar y Wilstermann, con las mejores notas

Escucha esta nota aquí

En Brasil solo se habla de Wilstermann, dijo Serginho y generó revuelo en las redes sociales del país.

“Wilstermann es grande y no lo digo de boca para afuera, yo estaba en Brasil y allá no se habla de Bolívar ni de The Strongest, sólo se habla de Wilstermann”, agregó el brasileño a la revista Cábala, pero la repercusión fue en las redes.

El polémico atacante provocó la reacción de los hinchas de otros equipos bolivianos, algunos burlándose del brasileño y otros demostrándole que no es así.

Señalar qué equipo boliviano es más conocido en Brasil, es difícil de decir, porque no hay una encuesta al respecto, sin embargo, si uno tiene en cuenta resultados favorables en canchas brasileñas, podría haber algún indicio.

Tomando como referencia las participaciones en la Copa Libertadores de América, los únicos equipos que han ganado en el vecino país, son Bolívar y The Strongest.

Unas cuantas alegrías

La academia paceña se impuso al Atlético Paranaense por 2 a 1, en 2002; en tanto que El Tigre derrotó a Sao Paulo por 1 a 0, en 2016.

Bolívar también logró un empate de visitante ante brasileños, igualó 2 a 2 con Flamengo, en Rio de Janeiro, en 2014.

Otros equipos bolivianos también consiguieron igualar en Brasil, entre ellos Wilstermann, que empató 0 a 0 con Atlético Mineiro de Belho Horizonte, en 2017, y el año pasado 0 a 0 con Atlético Paranaense, en Curitiba.

Asimismo, Municipal de La Paz empató con Sao Paulo 3 a 3, en 1974, San José de Oruro con Sao Paulo 1 a 1, en 1992.

Entonces, el equipo que mejores resultados obtuvo, es Bolívar, con una victoria y un empate, pero en los últimos tiempos, Wilstermann, con dos empates.

Quizá Serghinho se refería a eso, que como jugó hace poco, es más fácil acordarse del aviador.

