Bolivia afina el equipo ante Andorra mirando de reojo a la Copa América

Es que más allá de la caída en el Nelson Mandela, ante a Argelia, las conclusiones son alentadoras porque este tipo de rivales, fuertes, te permiten pisar tierra. Y Bolivia se mostró tal cual, sin la estabilidad que se busca porque lo perdía, después lo ganaba, y en la recta final del choque su rival lo doblegó tras yerros letales en la última línea . Todo quedó registrado en la libreta -o en la cabeza pelada- de un Zago que pretende seguir corrigiendo errores que no cuesten un resultado como este.

Entre esos errores, por ejemplo, está que no se tuvo firmeza en la contención; si se pretendía ensayar a Boris Céspedes o Gabriel Villamil por Leonel Justiniano -no fue convocado- ninguno dio la talla, y esto permitió que casi todas las segundas pelotas o las que salían desde el área de ‘Billy’ Viscarra, fueran ganadas por los rivales. Primer detalle relevante que anotó Zago y que comunicó al día siguiente en la evaluación. La segunda tiene que ver con el enlace en la última línea.

Está más que claro la confianza a Luis Haquin -cintillo y peso del equipo en defensa -, que es un gran jugador, pero que necesita mejor la conexión -que te da solo los partidos- sobre todo con el ‘stopper’ por derecha, por donde jugó Adrián Jusino. El de The Strongest, pese a todo, registró una mejor labor que en su última actuación demostrándole a Zago que le puede ser últil. Por el otro lado hubo mejor respuesta, con Sagredo al que cubrió a tiempo cuando el de Bolívar dio salida.

Pero no son solo aspectos por corregir, sino también hay fortalezas que afianzar y en esto tienen que ver Jaume Cuéllar -que jugó como extremo por izquierda- y Carmelo Algarañaz, que comandó la ofensiva ‘vistiéndose’ de Marcelo Martins en varios pasajes del partido. Al primero se lo vio participativo, desbordando y recuperando cuando el balón cayó por su zona. Pero además, apoyando a Algarañaz en medio del enjambre de piernas que buscaban detener su capacidad física para moverse por todo el frente. Ahí Bolivia fue distinta.

Para el encuentro ante Andorra es casi un hecho que habrán al menos tres variantes, no solo la de David Akologo que reemplazará a Guillermo Viscarra, en el arco, sino la de Moisés Villarroel -para la estabilidad en el medio- y la de Rafinha, que apunta a que el equipo sea ofensivo de entrada. Con Villarroel no solo se gana en el quite, sino también en la entrega, y con Rafinha, en el coraje para pisar campo rival y en la pegada. El brasileño tiene una ganas tremendas de arrancar y el partido ante Andorra es su chance.