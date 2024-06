Bolivia cayó ante México (1-0) tras un descuido fatal en reinicio del complemento

Bolivia no pudo ante México (1-0) en Chicago. Fue de menos a más en el primer tiempo y cuando apenas comenzó el segundo, un descuido en la marca de Yomar Rocha y Leonel Justiniano, terminó pagándose caro. Efraín Álvarez (46’) recibió la pelota y liquidó a Carlos Lampe. Fue el primero de los tres amistosos que tiene la Verde, antes de la Copa América 2024.

La lesión de José Sagredo y el ingreso de Sebastián Álvarez no desentonó la labor y con el sostén desde el medio de Leonel Justiniano, Bolivia se animó más, se soltó arriba y no dejó a México controlar la pelota. Para el reinicio del juego, Antonio Carlos Zago mantuvo el equipo con el objetivo de seguir afianzando la idea , con Bolívar como base de la Verde.

Pero en el complemento y cuando el partido apenas había comenzado, una floja marca de Yomar Rocha y Leonel Justiniano , permitió un pase preciso hacia Álvarez que no pudieron interceptar Quinteros, Sagredo ni Álvarez y el delantero mexicano liquidó a Lampe. Ese gol fue un baldazo de agua fría por lo que había hecho Bolivia en la primera etapa.

Al final el 1-0 no se movió y le permitió a México festejar un amistoso que a Bolivia le sirve de mucho ya que en la previa a jugar contra Ecuador y Colombia, tiene mucho para evaluar y corregir. Para esos últimos dos partidos ya están los jugadores de The Strongest y Always Ready, además de los legionarios; ambos previo a encarar la Copa América que comienza el 20 y termina el 14 de julio.