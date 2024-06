Bolivia comienza su andadura en la Copa América en procura de dar la sorpresa ante EEUU

El debut no es fácil y el mismo Zago lo reconoce cuando hizo referencia a la cantidad de legionarios que tienen ellos con relación a Bolivia. Pero no se amilanó, y en la misma línea fue Luis Haquin, cuyo mensaje fue “ estamos listos para dar la sorpresa ”. Ahí es donde apunta la Verde tras prepararse con cinco partidos este año para competir en EEUU 2024.

De equipo no hubo pistas, de si se arranca con línea de tres o de cuatro porque a decir del técnico “vamos a ser flexible porque manejamos bien los dos esquemas”. Los 15 minutos permitidos para ver la práctica no fue suficiente para descifrar lo que el técnico tiene dibujado, aunque no habrá muchos cambios en torno al once que se viene manejando.