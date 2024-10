Bolivia con un promedio de edad de 24,3 ratifica la apuesta por los jóvenes

En el Congreso de la FBF de diciembre de 2023, el presidente Costa, en presencia de la dirigencia del fútbol nacional, propuso que se obligue a que cada club juegue con dos sub 20 y dos sub 23. Al final se aprobó un sub 20 y un sub 23 lo que ha permitido también roce y alternativas para la Verde, por la competencia que hay en cada uno de los partidos.