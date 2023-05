“Bolivia da un salto al vacío”, según el diario AS de España

Por ejemplo, el diario AS de España fue contundente en su titular a la hora de referirse a dicha información: “Bolivia da un salto al vacío”, publicó el mencionado medio periodístico.

“Bolivia ha intentado cambiar su imagen deportiva a partir de la llegada del entrenador argentino Gustavo Costas a la selección mayor y la asunción de Pablo Escobar, legendario exfutbolista de The Strongest, a la jefatura de las divisiones menores. En un principio el ritmo dio ciertos visos de mejoría con la unificación de un estilo de juego, el recambio generacional y la búsqueda de nuevos elementos surgidos en el extranjero”, dice parte de la nota.

“Por si fuera poco, la Federación Boliviana de Fútbol había encontrado oro al ver cómo ‘La Verde’ recibió una invitación del prestigioso Torneo Maurice Revello -antes llamado Esperanzas de Toulon- para que la categoría juvenil participara en junio próximo. Desde Francia, además , ya habían emparejado a los altiplánicos en el Grupo C al lado de Costa de Marfil, Japón y Panamá”, agrega el diario español.

El torneo a jugarse en Francia se desarrollará del 5 al 18 de junio y ya no hay vuelta a atrás, Bolivia no estará presente y para AS ese es un “error capital”.