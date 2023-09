Bolivia debe cambiar de chip a contrarreloj, si quiere ilusionarse con el Mundial

En el estadio de Belém, los dirigidos por el argentino Gustavo Costas dieron su primer examen con un aplazo rotundo y, además, tienen otro partido durísimo ad-portas, ante Argentina, la flamante campeona del mundo.



Un inicio ante los dos gigantes de continente que sólo tiene en el apartado positivo que el duelo ante la albiceleste se jugará el martes en La Paz, a 3.600 m de altitud.



- Perder sí, pero la goleada duele -

Perder ante la 'Seleção' en tierras brasileñas era una posibilidad real, pero la goleada ha calado fondo. Empero no es la primera vez que los andinos recogen tal paliza.



En las eliminatorias rumbo a Catar 2022 y Rusia 2018, Brasil los apabulló, en ambas oportunidades, por 5-0. Pareciera una cábala para los pentacampeones.



El excapitán de la selección boliviana, Carlos Borja, afirmó al programa Tigo Sport-TV que "dentro de los cálculos lógicos, perder contra Brasil es uno de los aspectos reales", pero que ante Argentina, de local, debe cambiar.



El timonel Costas reconoció, tras el encuentro en Belém, que "en el segundo tiempo llegaron los goles muy rápidos", y que urge ajustar ante los argentinos.



La defensa ha sido blanco de las críticas y a la que se la presiona para rearmarse de cara al choque con la Argentina que liderada por Messi se consagró en Catar.



Uno de los problemas recurrentes son sus fallas en los primeros 15 minutos, por lo general por exceso de ansiedad, y en los últimos 15 minutos por cansancio, tras esfuerzos enormes en la cancha.



- Sin tiempo para el lamento boliviano -

Lo que viene a vuelta de hoja es el encuentro en el estadio Hernando Siles de La Paz ante Argentina y ante el probable ingreso de su astro Lionel Messi.



El DT del combinado boliviano señaló que "es una final contra Argentina, en nuestro campo, con nuestra gente". "Tenemos que recuperarnos de esta derrota" y que hay que "levantarnos lo más rápido posible", acotó.



El guardameta de los bolivianos Guillermo Viscarra, quien se dio el gusto de taparle un penal al astro Neymar, reconoce la urgencia de un recambio anímico urgente.



"No tenemos tiempo para lamentarnos" y que "la derrota nos tiene que cambiar la mentalidad", señaló el portero.



Además que "el cambio (en el juego) se va a notar, queremos ser protagonistas en La Paz".



Bolivia apuesta a aprovechar la altura de su principal estadio para sus partidos de local, pues sabe que los 3.600 juega a su favor, que causa una falta de oxígeno en los visitantes y que "el balón no dobla en la altura".



El partido ante la albiceleste está fijado para las 16:00HB, cuando se verá si Bolivia está lista para soñar en serio.



La eliminatoria regional otorga seis cupos al Mundial y al séptimo la posibilidad de un repechaje contra una selección de otro continente.