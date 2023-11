Bolivia dejó claro que no está para hazañas; perdió en su visita a Uruguay por 3-0

El equipo nacional, dirigido por Antonio Carlos Zago, llegaba motivado a este partido luego de la victoria contra Perú en condición de local, pero esa inyección anímica no fue suficiente para lograr un buen resultado en suelo uruguayo.

La Celeste comenzaba a hacer sentir su mejor juego de conjunto y tuvo otra clara situación para abrir la cuenta co n Federico Valverde (13’) que, tras un pase desde la izquierda de Matías Nicolás Viña, remató muy cerca del poste izquierdo de la portería de Viscarra.

A la cuarta no falló Uruguay. Si en las tres jugadas anteriores estuvo cerca, esta vez Nuñez (15’) no falló y puso el 1-0 a favor del local. La jugada se inició con una veloz corrida por derecha de Facundo Pellistri, no llegó a cortar el centro a tiempo Moisés Villarroel, el balón lo recibió el delantero del Liverpool inglés y de primera definió para abrir el marcador.