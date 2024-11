Bolivia encara el reto ante Paraguay con el respaldo de los hinchas

El DT Óscar Villegas, en conferencia de prensa, dijo que buscará ganar para mantener la ilusión de clasificarse al Mundial y al mismo tiempo ratificar el trabajo que vienen haciendo. No confirmó el once, pero es un hecho que los ocho que no jugaron en Guayaquil, retornan al equipo titular y se sumarán a ‘Billy’ Viscarra, Héctor Cuéllar y Efraín Morales.