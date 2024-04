Bolivia jugará amistoso ante Colombia el 15 de junio, previo a encarar la Copa América en EEUU

En la idea del seleccionador Antonio Carlos Zago está en jugar al menos tres amistosos antes del debut ante el anfitrión, el 23 de junio. Ya están México y Colombia pero queda un espacio entre el 3 y el 11 de junio que el brasileño apunta a aprovecharlo. aquí es donde surge la opción de jugar contra Chile, Paraguay y Costa Rica, pero aún no se selló nada, más allá que los chilenos lo confirmaron. "Con México y Colombia ya está cerradoal 100%", dijo Carlos Pino, encargado de la logística.

En los próximos días está previsto que Pino viaje a EEUU para ratificar la logística de cara al partido contra lo aztecas "y ahí mismo, estando allá, será más fácil ver todo lo que concierne al partido ante Colombia", añadió. Definir los amistosos no es una tarea fácil ya que las federaciones deben tomar en cuenta que no deben ser rivales de la misma serie y que no se puede jugar en un radio de 150 kilómetros de las ciudades sedes. Este aspecto está reglamentado para todos.