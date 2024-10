Bolivia muestra mejoría, pero cae ante Colombia en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Mostró un mejor juego, pero no le alcanzó. La selección nacional sumó su segunda derrota consecutiva en el Campeonato Sudamericano Sub-20 Futsal que se lleva a cabo en Luque, Paraguay. Esta vez, por la fecha 2 del Grupo B, la Verde cayó 3-1 ante Colombia.



El equipo dirigido por Mauricio Arnez estuvo más compacto y mostró un juego más sólido, sin embargo no pudo frenar la contundencia cafetalera. El primer tiempo fue apretado, pero Colombia logró romper el marcador gracias a su poderío ofensivo. Los dos primeros goles llegaron a través de Nicole Mancilla y Gineth Giménez (2-0).



En el complemento, la Verde no se quedó atrás y salió con todo en busca del descuento, algo que terminaría encontrando gracias a su persistencia. Tras un gran contragolpe, Briseyda Orellana marcó con pierna derecha el único gol boliviano del encuentro.



Bolivia quedó expuesta en defensa en su afán de igualar el marcador y esos espacios fueron bien aprovechados por las colombianas, quienes sentenciaron el partido pocos minutos más tarde luego de Liceth Ramírez decretara el 3-1 definitivo.



El sábado, el combinado nacional se había estrenado con una derrota frente a Brasil, la gran favorita para hacerse del título.



¿Qué se viene?



La selección disputará este lunes su tercer encuentro frente a Chile (11:15 HB) y recién volverá a la acción el jueves para afrontar el último partido de la fase de grupos ante Ecuador, también a las 11:15.