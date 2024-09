Bolivia recibirá a Venezuela con cinco jugadores en riesgo de suspensión

¡A cuidarse de las amonestaciones! La selección boliviana recibirá este jueves a Venezuela por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con cinco jugadores en riesgo de suspensión. El reglamento de las clasificatorias mundialistas de Conmebol establece que la acumulación de dos tarjetas amarillas sancionará al jugador con un partido de suspensión, lo que significa que estos futbolistas podrían perderse el encuentro frente a Chile el martes 10 de septiembre.



Luis Haquin, Ramiro Vaca, Gabriel Villamil, Carmelo Algarañaz y Héctor Cuéllar son los jugadores que deberán cuidarse de no ser amonestados ante la Vinotinto si desean formar parte del viaje a Santiago.



El riesgo es latente para los cuatro primeros, quienes se perfilan como titulares en el debut del seleccionador Óscar Villegas. La tarea más complicada podría ser para el defensor central Luis Haquin y el volante de marca Gabriel Villamil, dos jugadores que suelen emplear la pierna fuerte debido a sus posiciones en el campo.



Algarañaz fue amonestado ante Argentina en La Paz, Haquin frente a Paraguay en Asunción, Vaca y Villamil contra Uruguay en Asunción, mientras que Cuéllar vio la amarilla en el Siles con Ecuador.



Es crucial que estos jugadores mantengan la calma durante el partido del jueves y eviten ser amonestados de manera innecesaria.



Una de las novedades es que Henry Vaca, quien no estuvo en el último encuentro de Eliminatorias ante Uruguay, cumplió su partido de suspensión por acumulación de tarjetas y está "limpio" para jugar frente a Venezuela.



Los futbolistas mencionados anteriormente no son los únicos con una amonestación; también aparece Marcelo Martins, ya retirado, y los no convocados Jairo Quinteros, Carlos Roca, Leonel Justiniano, Moisés Villarroel y Luciano Ursino.