Bolivia respira aroma de café

Bolivia vuelve a ponerse en 'modo eliminatorias' porque se avecinan tres partidos importantes correspondientes a las clasificatorias de la Copa del Mundo Catar 2022, ante rivales de mucho peso.

El primero de ellos ante Colombia, de local, el 2 de septiembre, y los dos restantes de visitante, ante Uruguay, en Montevideo, el 5 de septiembre, y frente a la Argentina, en Buenos Aires, cuatro días después.

La Verde tiene un historial en contra ante los Cafeteros. Disputaron 12 partidos por eliminatorias, con notable superioridad colombiana. Bolivia ganó solo una vez, Colombia obtuvo ocho triunfos, y se registraron tres empates. Seis encuentros se cumplieron en La Paz, de los cuales el equipo boliviano ganó 1, empató 3 y perdió 2.

A lo largo de la historia, por Copa América, eliminatorias y amistosos, se enfrentaron en 29 ocasiones, con 6 triunfos nacionales, 14 colombianos, y 9 empates.

El último partido que disputaron en el Hernando Siles, donde volverán a encontrarse, fue el 24 de marzo de 2016. La Verde cayó por 2-3, y estaba a cargo de Julio César Baldivieso. Para los colombianos anotaron Rodríguez, Bacca y Cardona; descontaron Arce, de penal, y Chumacero para el cuadro nacional.

Aquel día, Bolivia formó con Romel Quiñónez, Edward Zenteno, Leonel Morales (Marvin Bejarano), Ronald Eguino, Damián Lizio (Yasmani Duk), Alejandro Chumacero, Rudy Cardozo (Jaime Arrascaita), Erwin Saavedra, Danny Bejarano, Juan Carlos Arce, Rodrigo Ramallo.

De ese plantel aún están vigentes Chumacero, Saavedra, Arce y Ramallo.

La última vez que estuvieron frente a frente por las eliminatorias fue el 23 de marzo de 2017, y ganó Colombia por 1-0, con gol de James Rodríguez en el minuto 83, en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Ese día, Bolivia, dirigida por Mauricio Soria, presentó una formación totalmente distinta, con Carlos Lampe, Mario Cuéllar (Óscar Ribera), Ronald Raldes, Omar Morales (Juan Carlos Arce), Alejandro Melean, Cristian Coímbra (Limberg Gutiérrez), José Sagredo, Juan Aponte, Leonel Justiniano, Danny Bejarano, Marcelo Moreno.

De ese equipo todavía forman parte de la selección Lampe, Arce, José Sagredo, Justiniano y Martins.

César Farías dio a conocer la nueva lista de convocados el viernes pasado. Esta vez citó a 25 jugadores en lugar de los 26 que llevó a la Copa América.

La lista la integran Carlos Lampe, Jhohan Gutiérrez, Rubén Cordano (arqueros); Diego Bejarano, Adrián Jusino, Roberto Carlos Fernández, José Sagredo, Jesús Sagredo, Jairo Quinteros, Sebastián Reyes y Luis Haquín (defensores); Diego Wayar, Ramiro Vaca, Erwin Saavedra, Leonel Justiniano, Fernando Saucedo, Moisés Villarroel, Alejandro Chumacero, Henry Vaca y Jeyson Chura (mediocampistas); Gilbert Álvarez, Marcelo Martins, Juan Carlos Arce, Carmelo Algarañaz y Rodrigo Ramallo (delanteros).

De la nómina de la Copa América, no están Jaume Cuéllar, Junior Sánchez, Javier Rojas, Enrique Flores, Óscar Ribera, Luis Barboza, Danny Bejarano, Boris Céspedes.

Las novedades son Jhohan Gutiérrez, Jesús Sagredo, Carmelo Algarañaz, Fernando Saucedo, Sebastián Reyes y Alejandro Chumacero.

El arquero Gutiérrez, de 24 años, surgido de la cantera de la Academia Tahuichi, con paso por Universidad de Santa Cruz y The Strongest, y con presente en Atlético Palmaflor, es uno de los nuevos, aunque tuvo un paso fugaz por la Verde en marzo del año pasado.

Saucedo regresa después de varios meses. El volante de Always Ready quedó en la “congeladora” un tiempo, tras haber insinuado que el entrenador César Farías daba preferencia en las convocatorias a quienes formaban parte del staff de su representante y que si querían tener un lugar, debían formar parte del mismo.

Jesús Sagredo, hermano mellizo de José, y de buen momento en The Strongest, retorna después de los amistosos ante Chile y Ecuador disputados antes de la Copa América.

Reyes vuelve después de haber superado una etapa de lesiones. Actualmente alterna en la zaga de Wilstermann. Es otro de la “generación Preolímpica” que vuelve a tener cabida en la selección.

Algarañaz volvió a hacerse un lugar en la nómina del equipo boliviano a punta de goles. Es el jugador sobresaliente de Always Ready y uno de los artilleros del campeonato de la División Profesional.

Chumacero retorna tras superar una lesión que lo dejó de la Copa América. Asimismo, el mediocampista se ganó un lugar en Unión Española de Chile y recuperó ritmo futbolístico.

Bolivia viene de una buena racha en la eliminatoria, ya que logró dos empates fuera de casa ante Paraguay y Chile, y de un triunfo de local frente a Venezuela. Sin embargo, continúa urgida de puntos para incorporarse al grupo que está en la mitad de la tabla, a la expectativa de un puesto de clasificación a Catar.

El desafío es grande porque tendrá enfrente a tres poderosos adversarios, el primero de ellos a Colombia. Y está obligada a cambiar su suerte con los cafeteros, que en los últimos tiempos fueron un trago amargo.













CARMELO ALGARAÑAZ, UN “TANQUE” PARA POTENCIAR CON GOLES EL ATAQUE DEL EQUIPO NACIONAL



Carmelo Algarañaz surgió en Oriente Petrolero, club en el que las exigencias y las urgencias muchas veces truncan sueños y obligan a buscar nuevas oportunidades en otros lados.



Se fue y retornó. Se volvió a ir, y regresó. Hasta que dio el adiós definitivo y se instaló en Always Ready, donde parece haber encontrado su lugar en el fútbol.

Algarañaz, de 25 años, es uno más de esos que “pintaban bien”, pero que emigraron en busca de minutos en cancha. Por eso pasó por Petrolero de Yacuiba ySport Boys. Como le iba bien, Oriente lo traía de vuelta. Pero la historia se repetía. Hasta hoy, que vive su mejor momento en su segunda época con la camiseta de Always Ready.

Es pieza fundamental en la gran campaña de su equipo en el torneo de la División Profesional y es el nuevo goleador del campeonato, con diez goles.

Una de las caras nueva y boliviana entre tantos extranjeros que dominan la tabla de artilleros. Es la reencarnación de los viejos “tanques” de área, y está al servició de la selección nacional.













EL GRUPO DE “SPARRINGS” FUE CONVOCADO E INICARÁ SU PREPARACIÓN EN LA PAZ

La Federación Boliviana de Fútbol convocó a la selección Sub 21 que representará al país en el Torneo de “sparrings” de la Conmebol. El entrenador Pablo Daniel Escobar entrenará con el plantel del 24 de agosto al 8 de septiembre en la Paz.

Los convocados son: arqueros: Daniel Sandy y Lucas Galarza (Wilstermann). Defensores: Daniel Medina (Always Ready), Roberto Flores (Independiente), Leonardo Zabala (Palmeiras), Sebastián Álvarez (Oriente), Marcelo Suárez (Oriente), Daniel Lino (Blooming), Eduardo Álvarez (Bolívar), Samuel Guzmán (Real Santa Cruz), Pablo Vaca (Always Ready), John Jairo Velazco (Guabirá). Mediocampistas: Franz Gonzales (Real Santa Cruz), Gabriel Villamil (Bolívar), Kevin Salvatierra (Bolívar), Daniel Rojas (Oriente), Mirko Tomianovic (Royal Pari), Gustavo Peredo (Guabirá), Javier Uzeda (Always Ready), Pablo Lima (Tomayapo). Atacantes: José Flores (The Strongest), José Martínez (Always Ready), Jhon García (Bolívar), José Briceño (Oriente), Nelson Orozco (Blooming).

El torneo organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol tiene carácter amistoso, de manera paralela a las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022. El Proyecto Evolución de Conmebol ayudará con los gastos logísticos.