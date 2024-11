Bolivia se entrena a puerta cerrada en La Paz para "una final"

La selección de Bolivia cumplió este domingo uno de los últimos entrenamientos previos al partido del martes por las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 ante Paraguay sin dar pistas sobre las armas que usará en un duelo considerado como "una final".



La Verde, comandada por el seleccionador Óscar Villegas se entrenó sin previo aviso en el estadio Rafael Mendoza, del The Strongest en La Paz, debido a una fuerte lluvia que cayó en la ciudad vecina de El Alto y que obligó a modificar la sede de la práctica.



Esta jornada, como pasó en la víspera, se esperaba que el equipo boliviano tuviera una sesión en el estadio Municipal de El Alto, situado a más de 4.000 metros de altitud, su nueva casa desde que Villegas asumió el mando del equipo en julio.



La Verde comenzó su entrenamiento con ejercicios de preparación física y un par de juegos recreativos para luego realizar la función táctica en completa reserva.



Desde que los futbolistas llegaron de Ecuador el viernes, en donde cayeron 4-0 ante la Tri, la decisión del cuerpo técnico boliviano fue que los jugadores se concentren en el juego y no den declaraciones a los medios de comunicación.



El partido ante Paraguay es considerado como una final para Bolivia porque al conseguir los 3 puntos en disputa ante un rival directo mantendría la posibilidad de luchar por un cupo para la próxima Copa del Mundo.



Ante la Albiroja, está previsto que Villegas ponga en cancha todo su potencial, ya que en la anterior jornada varios de los jugadores considerados titulares no formaron parte de la delegación.



Está previsto el retorno de Miguel Terceros, su máxima figura, y también serán tomados en cuenta el defensor y capitán Luis Haquín, los mediocampistas Ramiro Vaca y Robson Matheus además del delantero Carmelo Algarañaz.



Paraguay ocupa la sexta posición de la tabla con 16 puntos, mientras que Bolivia está en el octavo lugar con 12. EFE