Bolivia: seis jugadores están en capilla para el partido ante Colombia

La selección boliviana de fútbol tiene a seis jugadores en capilla para recibir a Colombia este jueves por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto quiere decir que están a una cartulina amarilla de ser suspendidos automáticamente. Luis Haquin, Marcelo Suárez, Robson Matheus, Carmelo Algarañaz, Gabriel Villamil y Enzo Monteiro son los afectados; sin embargo, los cuatro primeros son los que corren mayor riesgo, ya que se perfilan para ser titulares contra los cafeteros.



En las clasificatorias mundialistas de la Conmebol, el reglamento indica que aquel jugador que sea amonestado en dos partidos consecutivos será suspendido y no podrá jugar el próximo partido.



Luis Haquin y Marcelo Suárez son las principales alternativas que maneja el director técnico Óscar Villegas para la zaga central. En caso de recibir una tarjeta amarilla el jueves, no podrán jugar el próximo martes frente a Argentina en Buenos Aires.



Lo mismo ocurre con Robson Matheus, el volante de marca que ha ido ganando un lugar en el once titular y se perfila para ser eje central de la selección. Jugó como titular ante Venezuela y Chile y fue amonestado contra la Roja en Santiago.



El cuarto afectado es Carmelo Algarañaz, quien ha logrado evitar la amarilla desde hace varios partidos. Hace más de un año, en septiembre de 2023, ante Argentina en La Paz, el delantero fue amonestado y desde entonces no ha sido sancionado.



Finalmente, los otros dos jugadores que corren el riesgo de ser suspendidos, Enzo Monteiro y Gabriel Villamil, tienen pocas posibilidades de estar desde el inicio, aunque es muy probable que el segundo tenga minutos en la etapa complementaria si el DT lo requiere.



Por su parte, Monteiro, quien marcó un gol frente a Venezuela, aguardará pacientemente su oportunidad en el banco, buscando ser el recambio de Algarañaz, un puesto que pelea mano a mano con Bruno Miranda.



La única baja que tendrá Bolivia para este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas será Roberto Carlos Fernández, el lateral que milita en el FC Akron de Rusia y que es uno de los inamovibles en el carril izquierdo de la Verde. Descansará ante Colombia pero quedará 'limpio' para visitar a Argentina.



En cuanto al resto del equipo, no hay ningún lesionado y todos se entrenaron con normalidad la tarde del martes a puertas cerradas en el Estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, escenario deportivo que albergará el duelo del jueves (16:00).

Villegas afinó detalles en su última práctica de fútbol y repasó a fondo las consignas junto a sus dirigidos.



Para este miércoles está previsto el cierre de entrenamientos en el Estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani, donde se realizará una sesión más distendida, enfocada únicamente en los conceptos tácticos y en las pelotas paradas. Posteriormente, Villegas hablará en conferencia de prensa.