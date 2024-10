Bolivia: seis jugadores están en capilla para visitar a Argentina

La selección boliviana de fútbol tiene a seis jugadores en capilla para visitar a Argentina este martes por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas. Esto significa que están a una tarjeta amarilla de ser suspendidos automáticamente. Luis Haquín, Marcelo Suárez, Robson Matheus, Carmelo Algarañaz, Gabriel Villamil y Enzo Monteiro son los afectados; sin embargo, los cinco primeros son los que corren mayor riesgo, ya que se perfilan para ser titulares contra los albicelestes.



En las clasificatorias mundialistas de la Conmebol, el reglamento indica que cualquier jugador amonestado en dos partidos consecutivos será suspendido y no podrá jugar el próximo encuentro.

Luis Haquín y Marcelo Suárez son los habituales titulares en la zaga central de Óscar Villegas. Si reciben una tarjeta amarilla el martes, no podrán jugar en noviembre ante Ecuador en Guayaquil.



Lo mismo ocurre con Robson Matheus, el volante de marca que ha ido ganando un lugar en el once titular y se ha convertido en el eje central de la selección. Jugó como titular ante Venezuela, Chile y Colombia, y fue amonestado contra la Roja en Santiago.



El cuarto afectado es Carmelo Algarañaz, quien ha logrado evitar la amarilla desde hace varios partidos. Hace más de un año, en septiembre de 2023, ante Argentina en La Paz, el delantero fue amonestado y desde entonces no ha sido sancionado.



Finalmente, los últimos dos jugadores que corren el riesgo de ser suspendidos son Gabriel Villamil y Enzo Monteiro. Es probable que el primero ingrese desde el inicio, aunque su inclusión será definida por Villegas este lunes. Por su parte, Monteiro, quien marcó un gol frente a Venezuela, aguardará pacientemente su oportunidad en el banco, buscando ser el recambio de Algarañaz, un puesto que pelea mano a mano con Bruno Miranda.



Las bajas que tendrá Bolivia para este partido son Héctor Cuéllar por expulsión y Jeyson Chura por lesión. Un dato importante es que varios de los jugadores que están en capilla podrían buscar la amonestación para perderse el partido ante Ecuador y quedar “limpios” para recibir a Paraguay.