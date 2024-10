Bolivia y la apuesta por Haquin y Suárez en la zaga central

Es más, Haquin es el capitán y se lo ha ganado con creces. Venía siendo titular desde las etapas anteriores con Gustavo Costas y Antonio Carlos Zago, aunque no siempre junto a Suárez, ya que ese lugar lo ocupaban Adrián Jusino y José Sagredo . Pero desde la llegada de Villegas al banquillo todo cambió y una de las apuestas fue la de Suárez en la zaga.

Haquin respalda al carrilero por derecha y Marcelo al de la izquierda. Ante Venezuela se estrenaron con buena nota, y contra Chile -en las pasadas dos fechas de eliminatorias- sobresalieron tras exigencia al máximo. Para el choque ante los colombianos llegan en ‘capilla’ ya que suman una tarjeta amarilla cada uno, y si ven la segunda, no jugarán ante Argentina.

Esa es una preocupación latente no solo para el técnico, sino también para los hinchas. Ante esta situación se convocó a Sebastián Álvarez, José Sagredo y Marcelo Torrez. De todas formas, Villegas no se hace mucho drama y lo demostró en el último partido ante Chile ya que, pese a no tener a cinco habituales titulares, armó un equipo que ganó por 1-2.