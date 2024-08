Bolivia ya tiene su plan de juego para el encuentro ante Venezuela

La selección boliviana va tomando forma de cara al partido del próximo jueves frente a Venezuela por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se jugará en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto a partir de las 16:00. Para este encuentro, el director técnico Óscar Villegas ya ha comenzado a delinear su onceno titular, y aunque no ha confirmado los nombres, ya ha consolidado un esquema táctico.



El viernes, en el entrenamiento que se llevó a cabo en el estadio Hernando Siles de La Paz, Villegas ordenó realizar una práctica táctica de fútbol, deteniendo las acciones en reiteradas ocasiones para corregir a sus dirigidos. En la portería, no se inclinó ni por Guillermo Viscarra ni por Carlos Lampe, ya que ambos alternaron constantemente, lo que demuestra la alta competencia por ser el guardián de la Verde.



En la última línea, el panorama parece estar un poco más claro, ya que no realizó variantes y mantuvo a Diego Medina, Luis Haquin, José Sagredo y Roberto Carlos Fernández, lo que indica que serán de la partida frente a la Vinotinto.



En el mediocampo, tiene más dudas, pero es seguro que utilizará a dos volantes de marca y salida, como una especie de tapones, para dar mayor movilidad y libertad a tres jugadores que estarán delante: dos abiertos y uno centralizado.



Gabriel Villamil y Robson Matheus son los hombres que se perfilan para sostener la contención de la Verde, mientras que Ramiro Vaca, Henry Vaca y Miguel Terceros pueden ser los encargados de generar peligro y hacer jugar a la selección.



Finalmente, en la delantera, irá un hombre en punta, que deberá ser bien respaldado y alimentado por los tres generadores de juego. Carmelo Algarañaz o Enzo Monteiro, uno de los dos, comandará la delantera boliviana frente a Venezuela. Algarañaz parte con ventaja debido a su experiencia y porque además conoce muy bien Villa Ingenio, donde jugó varios partidos tras su paso por Always Ready.



Con el esquema táctico presentado, es casi un hecho que Villegas utilizará un 4-2-3-1, no solo ante Venezuela, sino que intentará desarrollarlo a lo largo de su andadura en la Verde.



El sábado, la práctica está programada en el estadio Municipal de Villa Ingenio y será el primero de tres entrenamientos que tendrá el combinado nacional en dicho escenario deportivo antes de enfrentar a Venezuela.