Borussia Dortmund ve alejarse el podio al caer en casa contra Hoffenheim

El equipo amarillo es cuarto, último puesto clasificatorio para Champions, y ve alejarse ligeramente al tercero, el Stuttgart, que apenas había podido empatar 1-1 el sábado contra el Colonia. La distancia entre ambos pasa de cinco a seis puntos este fin de semana.



El Dortmund tiene además a solo un punto al quinto, el RB Leipzig, derrotado el sábado 2-1 por el Bayern Múnich. En caso de haber ganado, el Borussia hubiera abierto un hueco de cuatro puntos entre el cuarto y el quinto, por lo que su inesperada derrota del domingo resulta especialmente amarga.



Ihlas Bebou adelantó al Hoffenheim en los instantes iniciales del partido (minuto 2) y antes de la media hora el Dortmund había remontado, con los tantos de Donyell Malen (21) y Nico Schlotterbeck (25).



Sin embargo, dos tantos de Maximilian Beier en un margen de tres minutos (61, 64) permitieron al Hoffenheim ponerse 3-2 en el marcador, que ya no volvió a moverse.



En los últimos minutos, el Dortmund lo intentó todo y dispuso de buenas oportunidades. Incluso Emre Can se vio solo en el descuento a siete metros de la línea, pero no dirigió bien su remate de cabeza.



El público del Signal Iduna Park despidió a los jugadores del Dortmund con abucheos tras esta primera derrota liguera del equipo en 2024.



"Ya en la primera parte nos crearon problemas con sus contragolpes. Hoy ha sido totalmente nuestra culpa haber dejado al rival volver a meterse en el partido", lamentó el entrenador Edin Terzic, en declaraciones a DAZN.