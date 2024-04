Borussia Dortmund venció por 4-2 al Atlético Madrid y se metió en semis de Champions League

El equipo del 'Cholo' Simeone fue incapaz de conservar la ventaja de 2-1 lograda en el partido de ida y se vio superado por el de Edin Terzic en un partido frenético, con constantes cambios en el marcador y el devenir de la eliminatoria.



Julian Brandt (minuto 34), Ian Maatsen (39), Niclas Füllkrug (71) y Marcel Sabitzer (74) marcaron para los alemanes, mientras que un gol en propia puerta del alemán Matts Hummels (49) y otro del argentino Ángel Correa (64) resultaron estériles para los madrileños.



Los jugadores del Dortmund, empujados por un ambiente bullicioso en su estadio, pusieron en aprietos a los 'colchoneros' desde el inicio del encuentro gracias a una intensa presión y un fútbol ofensivo.



Cuando apenas habían pasado tres minutos después del inicio, el centrocampista austríaco Marcel Sabitzer se entretuvo y no logró finalizar un claro remate dentro del área, que bloqueó César Azpilicueta, la principal novedad en el once de Simeone.



El entrenador argentino apostó por un planteamiento defensivo para sacarle rédito a la ventaja de la ida y aprovechar al contrataque los espacios que dejaron los alemanes.



Esa apuesta estuvo a punto de salirle bien, pero Álvaro Morata mandó fuera por poco un mano a mano ante el portero suizo Gregor Kobel.



Aparte de esa ocasión, la primera parte fue un monólogo de los de Terzic que se vio recompensado con el gol de Brandt quien abrió el marcador con un potente disparo cruzado en el 35.



El talentoso mediapunta alemán, de 30 años, ya había sido clave en la ida para que los teutones recortaran la distancia y volvió a ser uno de los referentes de un colectivo Dortmund.



Menos de cinco minutos después del primer gol, el lateral neerlandés Ian Maatsen marcó el segundo con una internada desde la izquierda.



- Cambios constantes en el marcador -

El club del oeste de Alemania parecía ir en volandas gracias al apoyo de los 80.000 espectadores del Signal Iduna Park, uno de los estadios con ambiente más eléctrico de Europa y donde el equipo local no ha perdido ningún partido esta Champions.



Pero el vendaval alemán se vio frenado tras un error infantil del veterano Hummels, quien marcó en propia puerta tras un despeje fallido en un córner de los madrileños.



Ese gol cambió el guion de un partido hasta entonces dominado por el Dortmund y el Atlético empezó a jugar en el campo del equipo rival.



Ese dominio momentáneo de los 'colchoneros' se vio recompensado con una múltiple ocasión que el argentino Ángel Correa logró convertir en el segundo en el 64.



Fue un partido loco y en apenas 15 minutos los de Simeone le habían dado vuelta, pero el equipo español no supo conservar esa ventaja.



El ariete Füllkrug (71) y Sabitzer (75) le dieron la vuelta de nuevo.



Tras ese enésimo cambio en el marcador, el Atlético intentó sobreponerse, pero no logró ocasiones claras en el último cuarto de hora en que estuvo más cerca el quinto de los alemanes que el tercero de los españoles.



Los 'colchoneros' quedaron eliminados y no lograron clasificarse para las semifinales, una penúltima etapa de la Champions que no alcanzan desde 2017.



Gracias a la épica de su estadio y de un intenso fútbol ofensivo, el Dortmund vuelve a estar entre los cuatro mejores de Europa, por primera vez desde 2013.