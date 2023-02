Boston River firma un debut triunfal en Libertadores con 3-1 ante Zamora

En su estreno absoluto en la Copa Libertadores, el uruguayo Boston River venció por 3-1 a Zamora de Venezuela, este jueves en el partido de ida por la primera fase del mayor torneo continental de clubes.



Los dos primeros goles fueron convertidos de cabeza, el primero por intermedio del zaguero Leonard Costa a los 21 minutos, aprovechando una mala salida del arquero Carlos Salazar, y el segundo por el delantero Mathías Acuña a los 55. El tercero, a los 64, fue obra del delantero Emiliano Gómez.



Para los locales descontó César Magallán a los 75.



El partido se disputó en un despoblado Estadio Centenario de Montevideo. Entre los pocos asistentes figuró el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, confeso simpatizante del "sastre".



Tras un comienzo parejo, con ataques de ambos lados que no llevaban peligro a los porteros, los locales comenzaron a imponerse en el juego, con mayor velocidad y técnica que el blanquinegro venezolano.



Zamora se limitaba a intentar sorprender al meta local Santiago Silva con disparos desde fuera del área, algunos de ellos bien dirigidos.



De todas maneras, el partido se jugaba esencialmente en el campo visitante.



A punto estuvo Boston River de aumentar la cuenta por intermedio del hábil Acuña, que a los 34 sacó un lejano y violento disparo enviado al córner por Salazar.



Diez minutos después un mal rechazo de un defensa visitante casi termina en la red, pero uno de sus compañeros evitó el autogol.



El primer tiempo se fue con los locales lanzados decididamente al ataque en búsqueda de un segundo tanto que les diera tranquilidad.



A los 46, una estupenda jugada individual del delantero Cristian Olivera por poco no terminó al fondo del arco de Zamora.



-La goleada que no pudo ser -

El segundo tiempo comenzó de la misma manera, con los locales volcados a la ofensiva y Zamora atinando fundamentalmente a defenderse.



No sorprendió entonces que a los 55 Acuña acrecentara la cuenta de Boston River superando de cabeza en el área chica a los defensas visitantes. El gol fue convalidado tras consulta al VAR.



Poco después, el centrodelantero Emiliano Gómez transformó en gol un muy buen desborde de su compañero de ataque Cristian Olivera.



Parecía que la única duda de ahí en más consistiría en saber si los dirigidos por el venezolano Daniel Farías podían obtener un resultado aún más abultado.



Sin embargo, en un ataque aislado y tras una serie de rebotes, los blanquinegros lograron el descuento por medio de César Magallán, a los 75, y por poco no logran el segundo en dos oportunidades, a los 85 y a los 90.



Nada hacía prever ese nivel de incertidumbre vista la clara superioridad de los uruguayos a lo largo de casi todo el partido. El partido culminó a los 90+6, con los locales metidos en su arco.



La revancha se disputará el jueves próximo en el estadio de Zamora en la ciudad de Barinas, y el vencedor de la llave se enfrentará en segunda fase al argentino Huracán.