Brasil, con su capacidad de fuego en entredicho ante Corea

La capacidad de juego de Brasil, el equipo de goleadores legendarios, empezando por Pelé, está en entredicho en la antesala del juego contra Corea del Sur el lunes en octavos de final del Mundial de Catar.



La artillería de la 'Seleção', fuerte candidata al título, se fue en blanco en la derrota contra Camerún (1-0) el viernes en el cierre del Grupo G, pese a haber logrado 19 remates, seis de ellos directos al arco del portero Devis Epassy.



Los pentacampeones llevaban diez partidos consecutivos anotando. La última ocasión sin festejo fue en su visita a Argentina (0-0) el 16 de noviembre de 2021 en el clasificatorio sudamericano.



Ya clasificados, contra los africanos, Tite alineó a los reservas para darles minutos y de paso proteger a los jugadores principales, tras las lesiones de hombres clave como Neymar, Danilo y Alex Sandro.



Aunque suplentes, al campo entraron atacantes del peso de Gabriel Jesus, Rodrygo, Pedro, Gabriel Martinelli y Antony, todos incapaces de festejar o vencer los reflejos de Epassy, de actuación destacada.



En las victorias contra Serbia y Suiza, los pentacampeones también mostraron baja efectividad: ante los serbios anotaron dos goles en diez chutes directos y frente a los suizos apenas uno en cinco.



En total: un opaco balance de tres goles en 21 disparos a puerta, el peor desempeño anotador brasileño en una fase de grupos desde Argentina-1978, cuando marcaron dos anotaciones.



Y toda una sorpresa para un elenco que marcó 18 dianas en los cinco partidos previos al inicio de Catar.



- A la espera de Neymar -

"Creamos bastantes (oportunidades), no podemos fallar tantos goles", lamentó el volante Fabinho, del Liverpool, al término de la derrota frente a los 'Leones Indomables'.



La falta de gol aumentó la nostalgia por 'Ney', quien está a dos tantos (75) de igualar a Pelé (77 goles) como máximo goleador de Brasil.



El '10' se lastimó el tobillo derecho en la recta final del choque contra Serbia, el primero de los sudamericanos en Catar y donde Richarlison brilló con un doblete, incluido un golazo de chilena.



Está previsto que este sábado haga trabajos de campo con la pelota y su presencia no está totalmente descartada para el juego contra los asiáticos.



"Espero que él vuelva, todos vieron la falta que nos hizo en estos dos últimos juegos. Creo que con su regreso mi papel en el frente va a mejorar, todo el equipo mejora", aseguró el '9', quien no jugó contra Camerún.



En el primer duelo sin el astro del Paris Saint Germain, ante Suiza, la ofensiva liderada por Richarlison, Vinicius Jr, Lucas Paquetá y Raphinha no tuvo éxito.



Un volante de contención, Casemiro, salvó los platos en el minuto 83, tras una jugada asociativa con Vinicius y Rodrygo.



"Las dificultades que hemos tenido se explican por las defensas rivales, que han sido fuertes, bien posicionadas y de difícil penetración", explicó Rodrygo, quien hizo de Neymar ante suizos y camerunenses.



- Una nueva baja -

Sin el '10' y con un equipo 'B', Gabriel Jesus asumió la responsabilidad ofensiva frente a Camerún al ser el hombre con más rodaje internacional de los dispuestos por Tite en el frente de ataque.



Autor de cinco dianas en 14 juegos del Arsenal esta temporada en la Premier League, Jesus poco hizo por aumentar el promedio goleador y salió en el minuto 64 arrastrando un golpe en la rodilla derecha.



La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) informó este sábado que el delantero está fuera del Mundial debido a la "imposibilidad de recuperación a tiempo". El lateral izquierdo Alex Telles corrió la misma suerte.



Con su ausencia, las opciones de '9' puro quedan reducidas a Richarlison y Pedro, artillero de la Copa Libertadores-2022 con el campeón Flamengo (12).



El delantero del Tottenham advirtió que no hay tiempo para lamentarse y que Brasil debe tomar el revés contra los africanos, que además les quitó un invicto de 17 partidos, como una enseñanza para vencer a Corea del Sur.



A los asiáticos los golearon 5-1 en un amistoso disputado en Seúl en junio, con un tanto suyo.



"Es una selección agresiva, fuerte. No podemos equivocarnos", afirmó. "Queriéndolo o no, (ante Camerún) se prendió una alerta".