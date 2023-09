Brasil, Uruguay, Argentina y Colombia exponen liderato en la segunda fecha de las Eliminatorias

La extensa eliminatoria de la Conmebol, que finalizará a mediados de septiembre de 2025, dejó en la apertura a Brasil, Uruguay, el campeón mundial Argentina y Colombia arriba en la tabla con 3 puntos. Paraguay y Perú los escoltan con 1, mientras que Venezuela, Chile, Bolivia y Ecuador fueron los damnificados en el puntapié inicial.



Sudamérica dispone de seis cupos directos para el Mundial que organizarán Estados Unidos, Canadá y México, mientras que el séptimo ubicado jugará un repechaje contra un combinado de otro continente. En resumen, dos boletos más en disputa que en anteriores rondas premundialistas.



1. Un Neymar histórico contra Perú

El nuevo goleador histórico de la Seleção masculina de Brasil llega a Lima.



El '10' Neymar, de 31 años, vivió el viernes ante Bolivia un inolvidable momento al superar a 'O Rei' Pelé en la tabla de máximos artilleros de la Canarinha, situándose ahora con 79 goles en el tope de la lista, dos más que el fallecido ídolo del fútbol mundial.



'Ney' fue el corazón de un Brasil arrollador (5-1) ante la Verde, en el esperanzador debut de Fernando Diniz, el técnico del Fluminense, como interino de la selección pentacampeona del mundo hasta que el italiano Carlo Ancelotti finalice su contrato con el Real Madrid a mediados de 2024 y tome las riendas.



La atractiva propuesta ofensiva de Brasil, que en ese país la etiquetaron como "dinizismo", con un Neymar más que vigente y convencido de su rol de conductor del combinado, tendrá el martes en la visita a Perú una prueba de mayor resistencia.



En Perú, en cambio, el optimismo en torno a la selección de Juan Reynoso es bastante moderado, y mucho más después del 0-0 contra Paraguay en Ciudad del Este, adonde Pedro Gallese fue figura en el arco evitando una tragedia.



"Nos faltó y nos falta. Tenemos que mejorar siempre". Así de claro fue Paolo Guerrero, el histórico cañonero peruano de 39 años, del que Perú exprime su talento y experiencia para nutrirse a falta de un convincente relevo generacional en esa y otras posiciones.



2. ¿Messi titular en La Paz?

Peor no pudo ser la suerte de Bolivia en el camino al Mundial-2026. De entrada, Brasil lo tiró a la lona en cinco ocasiones -y se salvó de un mal mucho peor- y ahora le espera el campeón mundial Argentina, al que recibirá en los 3.650 m de altitud de La Paz.



Y por más que la altura juegue como factor a favor para la Verde, como ha sucedido en otras ocasiones, la realidad futbolística del combinado que dirige el argentino Gustavo Costas es pobrísima.



Eso lo tiene claro Scaloni y su cuerpo técnico, por lo que se plantea dar descanso a varios de sus principales hombres.



La incógnita está en si el astro Lionel Messi, autor del gol de la victoria 1-0 ante Ecuador el jueves y quien pidió el cambio por cansancio a tres minutos del final del partido en el Monumental, será titular o empezará en el banco.



A ese dilema se enfrenta Scaloni, porque Messi arrastra una seguidilla de 12 partidos (11 con el Inter Miami, 1 con Argentina) en 49 días tras su debut el 21 de julio pasado con las Garzas.



Con 36 años, exponer al capitán de la Albiceleste a un desgaste de 90 minutos en La Paz no sería lógico, pero en el planeta fútbol es sabido que el ganador de siete Balones de Oro siempre quiere jugar y en su léxico no existe la palabra "descansar".



3. Ecuador mide al Uruguay modelo Bielsa

El Uruguay modelo Bielsa comenzó a carburar.



El 3-1 a Chile en el Centenario, con un plantel comandado por Federico Valverde (Real Madrid), Darwin Núñez (Liverpool) y Nicolás de la Cruz (River Plate), alentó la ilusión por una nueva clasificación mundialista entre los aficionados charrúas.



Y esa ilusión cobra muchísimo más valor teniendo en cuenta que la victoria, en la que evidenciaron trazos del estilo futbolístico que Bielsa pregona, se logró sin la presencia de sus dos históricos y veteranos goleadores, Luis Suárez y Édinson Cavani, ausentes en la primera convocatoria oficial del entrenador argentino.



Chile fue superado totalmente por Uruguay, pero será Ecuador el que medirá la verdadera realidad de la Celeste cuando se enfrenten en Quito, adonde los 2.850 m de altitud le traen amargos recuerdos a los charrúas.



Ecuador se fue de Buenos Aires con las manos vacías, pero las sensaciones son buenas en el combinado que dirige el español Félix Sánchez, que conservó buena parte de la Tricolor que disputó el Mundial de Catar 2022.



Los del centro del mundo no disponen de margen para permitirse más derrotas, pues comenzaron la disputa del premundial con la presión de tres puntos menos por la sanción que le impuso el TAS por la inclusión indebida del lateral Byron Castillo en la eliminatoria pasada.



4. Chile y una visita incómoda

Colombia, otro de los líderes de la eliminatoria gracias a su victoria 1-0 ante Venezuela en Barranquilla, llega a Santiago con la intención de hurgar en la herida de La Roja.



Camino a Catar 2022, los cafeteros se llevaron de Chile un empate 2-2, y a la luz de los nuevos resultados de la primera fecha de la eliminatoria al Mundial norteamericano, Colombia no estaría lejos de irse de Santiago con algo entre las manos.



El DT argentino Néstor Lorenzo le apostó a una amalgama entre viejos conocidos, como James Rodríguez, Juan Cuadrado y Yerry Mina, con jóvenes promesas como Luis Díaz (Liverpool), Jhon Arias (Fluminense) y Jorge Carrascal (Dínamo Moscú). Y la victoria ante la Vinontino fue el premio a esa fusión.



Chile, en cambio, exhibió una cara preocupante en Montevideo, todavía al amparo de los restos de una generación dorada, artífice de los títulos de la Copa América de 2015 y 2016, que no logra recambio.



5. Venezuela-Paraguay, a repuntar

El empate sin goles de Paraguay con Perú es un buen punto de arranque para el combinado dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, teniendo en cuenta que tuvo contra las cuerdas a Perú en Ciudad del Este hasta convertir al golero Gallese en figura del encuentro.



Sólo le faltó el gol, y ahora tendrá que buscarlos en su visita a Venezuela en Maturín.



La Vinotinto se presentará cargando una derrota en Colombia, adonde su presentación fue aceptable a pesar del resultado. Ahora tiene por delante la oportunidad de sumar para comenzar a alimentar la ilusión de clasificar por primera vez a una Copa del Mundo de mayores.