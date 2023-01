Brasil y Uruguay, favoritos en la fase final del Sudamericano Sub-20 que se juega en Colombia

El Sudamericano Sub-20 entra en su fase definitiva este martes con Brasil, Uruguay, Paraguay y la anfitriona Colombia como favoritas a quedarse con los cuatro cupos al Mundial de Indonesia-2023 que entrega el hexagonal final.



Venezuela, que arañó el pase a segunda fase a punta de goles de penalti, y Ecuador, la selección que superó la primera ronda con la menor cantidad de puntos (5), completan el grupo de finalistas que se medirán con un formato de todos contra todos en la altura de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar.



En la primera jornada, Paraguay se enfrentará a Venezuela en el Estadio Metropolitano de Techo a las 15:00 locales (16:00 hora de Bolivia). A las 17:30 locales (18:00 de Bolivia) Brasil jugará con Ecuador en el Estadio El Campín y la anfitriona Colombia se medirá a Uruguay a las 20:00 locales (21:00 hora de Bolivia), en el mismo escenario.



El hexagonal también entrega tres boletos para los Juegos Panamericanos de Santiago, que se disputarán en octubre y noviembre próximos.



- Descansados -

Luego de una primera fase con partidos prácticamente cada 48 horas, la fatiga podría hacer mella en los juveniles.



Brasil y Uruguay -que clasificaron anticipadamente como líderes de sus respectivos grupos- pudieron dar descanso a algunas figuras y tendrán una ligera ventaja.



"Tuvimos la oportunidad de ver a todos los jugadores (...) y pudimos dejar fuera a algunos jugadores muy importantes para no correr el riesgo de perderlos" para la finales, valoró el DT de Brasil, Ramón Menezes, quien en la última fecha de los grupos envió al banco a Andrey Santos y a Vitor Roque, ambos goleadores del equipo con tres tantos.



"Tenemos unos días para recuperar a estos atletas. La competición es muy dura, nosotros ya la sentimos (...) juegos difíciles", explicó el estratega brasileño.



Uruguay, que sumó 10 de 12 puntos posibles en la fase de grupos como la Canarinha, no se intimida con la altura de la ciudad andina:



"Vamos a jugar igual, sabemos que va a ser más duro, pero seguimos con la mentalidad que veníamos", dijo a la prensa el volante y capitán Fabricio Díaz, también autor de tres goles en la competencia.



Por su parte, Luciano Rodríguez, otro celeste que ha destacado con tres anotaciones, dijo conocer bien a Colombia, su rival del martes: "Los hemos visto mucho y los hemos enfrentado varias veces. Son locales, son un equipo muy aguerrido, que pelea cada pelota, pero creo que vamos a hacer un gran papel contra ellos", opinó el atacante del Liverpool uruguayo.



- El segundo escalón -

Los cafeteros -único equipo en quitarle puntos a los brasileños en el Grupo A- y Paraguay, que derrotó a Argentina (2-1) en el debut, han mostrado argumentos para pelear el hexagonal.



Los anfitriones mostraron su mejor versión en el empate a uno ante Brasil. Para la segunda fase recuperan a Gustavo Puerta, fichado por el Bayer Leverkusen luego de ese partido. El pequeño pero enérgico mediocampista defensivo ya purgó su sanción por acumulación de amarillas y moverá los hilos cafeteros ante la Celeste.



La prensa cuestiona la capacidad ofensiva del equipo dirigido por Héctor Cárdenas, quien aún no encuentra un sustituto para el atacante estrella Jhon Jader Durán, llamado por su nuevo equipo, Aston Villa, en vísperas del torneo.



"El equipo a través de los partidos fue creciendo con momentos muy buenos, otros por mejorar", se defendió Cárdenas. El volante Daniel Luna está en duda por un golpe en el tobillo durante el último partido ante Argentina.



De su lado, el entrenador de Paraguay, Aldo Bobadilla, echará de menos a Diego Gómez y a Nelson Gauto, dos de sus habituales en el mediocampo.



"Ahora tenemos cinco finales en el hexagonal, fue el primer objetivo que nos propusimos, clasificamos en un grupo muy difícil", celebró Bobadilla tras finalizar en la tercera casilla del Grupo A con 7 puntos.



Venezuela, que cayó en sus dos primeras salidas y ganó en las siguientes dos por la mínima, a Chile y Ecuador, espera haber superado la turbulencia:



"Vienes con una ilusión de nueve meses de trabajo y te encontrás con dos partidos que no esperás, eso fue duro (...) levantarles la cabeza", relató el entrenador de la Vinotinto, el argentino Fabricio Coloccini, tras vencer a Chile el sábado en un duelo directo por la clasificación en el Grupo B.



Ecuador, que arañó el último cupo de la fase de grupos, no podrá contar en su compromiso del martes ante Brasil con el mediocampista Gilbert Sánchez, expulsado en el último partido de los grupos.



La Tricolor, sin embargo, tiene la ventaja de contar con varios jugadores del medio local acostumbrados a jugar por encima de los 2.500 msnm.