Brest vence 1-0 al Lyon y es el nuevo líder de la Ligue 1

La Ligue 1 tiene nuevo líder. El Brest se impuso en la recta final por 1-0 al Lyon, donde Fabio Grosso se estrenaba como nuevo entrenador, este sábado en la 6ª jornada del campeonato francés.



El equipo bretón había buscado con más insistencia la victoria y había dispuesto de las mejores ocasiones, pero durante casi todo el encuentro pareció víctima de una maldición. Un larguero (minuto 24), un fallo a puerta vacía (61), un palo (86)... Hasta que el beninés Steve Mounié, de cabeza en el 87, permitió a los locales inaugurar el marcador y llevarse poco después los tres puntos.



Supera en un punto al Niza (2º, 12 puntos), que el viernes venció 1 a 0 en el derbi de la Costa Azul ante el Mónaco (3º), que se quedó con 11 puntos y perdió su estatus de líder, con el que había comenzado esta jornada.



El domingo, Marsella (4º, 9 puntos) y París Saint-Germain (5º, 8) se enfrentan entre sí en la capital francesa, en el Clásico del fútbol francés, pero ninguno de ellos puede alcanzar el liderato en esta jornada.



En el Lyon, la 'era Grosso' no ha empezado bien. El técnico italiano se estrenaba en el banquillo del equipo, después del despido de Laurent Blanc, y no pudo comenzar con un resultado positivo.



El Lyon es decimosexto -antepenúltimo-, con dos puntos en seis jornadas. Si Clermont (17º) y Lens (18º) no pierden en sus partidos del domingo, los lioneses caerán al puesto de colista.



"Sabemos dónde estamos. Es un momento difícil. Esto no va a cambiar en una, dos o tres semanas. Hace falta tiempo. Va a ser un camino muy difícil", comentó Grosso después de la derrota.



En el otro partido del sábado en la Ligue 1, el Nantese (6º) se impuso 5-3 al Lorient (14º).