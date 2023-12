Bruno Miranda está cerca de fichar por The Strongest

Según el atacante nacional, con pasado en Universidad de Chile, DC United, Wilstermann, Royal Pari, Bolívar, Guabirá y Guaraní (Brasi), solo restan “detalles” para llegar a un acuerdo con el último campeón del fútbol boliviano.



“Estamos conversando, tuve una reunión con el presidente, estoy muy feliz, me gusta el Tigre y me gusta la ciudad, pero veremos que pasa. Solo restan detalles para firmar el contrato”, manifestó el jugador este martes en el Complejo de Achumani.



Juan Manuel Peña, representante del jugador, aseguró que se está analizando la duración del contrato, para luego llegar a un acuerdo económico.



Miranda que no llegó a concluir la presente temporada en actividad futbolística debido a supuestos actos de indisciplina en Royal Pari, no es el único jugador que negocia su vinculación al Tigre.



Tonino Melgar y a Rodrigo Ramallo también mantienen negociaciones con el cuadro paceño.



Además, Juan Pablo Revilla, directivo del club, señaló que se está trabajando en la renovación de Enrique Triverio, goleador del equipo en la presente gestión.