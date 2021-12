Buffon: “La llegada de Cristiano Ronaldo nos hizo perder ese ADN de ser un equipo”

Escucha esta nota aquí

Gigi Buffon, arquero del Parma con el que bajó a la Serie B del fútbol italiano tiene ya 43 años, pero no parece pensar en la retirada. En una entrevista con TUDN desveló cuales serían sus próximos destinos favoritos. "Me gustaría jugar en México o en Estados Unidos. Me gustaría tener estas experiencias, pero veremos qué pasa", aseguró.

Este además explicó sus planes de futuro y lo que le mantiene aún jugando. "El hecho de no haber ganado la Liga de Campeones es lo que mantiene vivo mi espíritu competitivo. Estoy en buena forma y respeto mi profesión por ello. Quizá si hubiera ganado la Liga de Campeones ya me habría retirado porque no tendría ningún objetivo importante que alcanzar. ¿El día de mañana? No sé si seré directivo o entrenador", añadió.

También explicó cómo cree que Cristiano Ronaldo afectó a la Juventus e hizo perder el ADN de equipo al conjunto turinés por su gran influencia.

"La Juventus tuvo la oportunidad de ganar la Champions el primer año que llegó, que fue el que yo estaba en París. No te puedo decir que sucedió. Cuando volví, trabajé con Cristiano durante dos años y lo hicimos bien juntos, pero creo que la Juventus perdió ese ADN de ser un equipo. Cuando llegamos a la final de la Champions en 2017 fue porque éramos un equipo experimentado y funcionábamos como una unidad. Había esa competencia dentro del grupo por los puestos en el once. Eso lo perdimos con Ronaldo", dijo.

Cuando le hicieron elegir un portero, este se quedó con el que es visto como su heredero, Donnarumma. "Oblak, Courtois, Neuer, Ter Stegen, Donnarumma, Navas. No tengo ninguno que esté por encima de los demás. Donnarumma es el que puede subir ese escalón, tiene el potencial para destacar sobre los demás dentro de un año", explicó.

