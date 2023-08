Buscando las semis de Libertadores: Enner Valencia y el reto de eliminar a Bolívar

El referente de la selección de Ecuador, de 33 años, se unió al Inter en junio con la idea seductora de pelear por la tercera estrella colorada en el torneo continental, tras las ganadas en 2006 y 2010.



El balance, de momento, es agridulce: Inter está más cerca del descenso que de la punta del Brasileirao (14°, con 25 puntos en 21 juegos), aunque a un empate de clasificar a semis de la Libertadores por primera vez desde 2015.



Indiscutible en el once del técnico argentino Eduardo Coudet, el capitán ecuatoriano ejemplifica esa dualidad, al no destacarse en la liga (siete partidos, ningún gol), pero brillando en la Copa.



Valencia no sólo anotó el tanto del triunfo 1-0 en La Paz la semana pasada, sino que marcó en la derrota 2-1 ante River Plate en la ida de los octavos, que después fue vital para llevar la serie a penales, donde eliminaron a uno de los grandes favoritos al título.



"Pude marcar, lo que ayudó al equipo a ganar. Sabemos que estos son los primeros noventa minutos, quedan noventa más", dijo al término del triunfo ante Bolívar, que llevaba once victorias seguidas de local.



- ¿Al contragolpe? -

El mundialista ecuatoriano fue el gran protagonista del mercado de mitad de temporada del Inter, en el que también llegó el portero internacional uruguayo Sergio Rochet, clave en el buen andar copero de los gaúchos.



"Precisamos generar para él oportunidades de gol, y después está fuera de discusión la clase de jugador que es", dijo en julio el 'Chacho', cuyo equipo lleva nueve partidos sin ganar en el Brasileirao (cuatro derrotas, cinco empates).



Con el marcador a favor y la fuerza de las 50.000 personas que agotaron los ingresos para el estadio mundialista Beira-Rio, Valencia y los suyos esperan sellar el pase a la semifinal y ganar confianza para mejorar la situación en la liga doméstica.



"Ellos tendrán que salir un poco más, y nosotros también. Vamos a usar el contragolpe, pero también atacaremos", afirmó el lateral Renê.



Coudet tiene dos dudas para el partido: Luiz Adriano, sustituto de Valencia, y el defensor Vitão, titular, tienen molestias físicas. Si el zaguero no puede jugar, el colombiano Nicolás Hernández o Igor Gomes lo reemplazarían.



- Aviso de batalla -

Pese a que Inter parte favorito, Bolívar avisa que dará batalla.



El equipo que dirige el español Beñat San José, tercero de la liga local, a ocho unidades del líder The Strongest, ya sabe triunfar en Brasil: en octavos eliminó en Curitiba al Athletico Paranaense, subcampeón de la Libertadores 2022.



"Aún quedan noventa minutos, si guerreamos juntos, el sueño seguirá en pie... Lucharemos todos hasta el final", escribió el delantero chileno Ronnie Fernández en Instagram.



Beñat San José, sin embargo, tiene una preocupación: su defensa titular José Sagredo sufrió una lesión muscular el viernes y su presencia es incierta. Jairo Quinteros podría sustituirlo.



El ganador de la serie chocará por el pase a la final contra el vencedor de la llave entre el Olimpia y Fluminense, que ganó 2-0 en Rio en la ida y que se define el jueves en Asunción.



Alineaciones probables:



Inter: Sergio Rochet - Fabricio Bustos, Gabriel Mercado, Igor Gomes (Nicolás Hernández), Renê - Johnny, Charles Aránguiz, Mauricio, Wanderson - Alan Patrick, Enner Valencia. DT: Eduardo Coudet



Bolívar: Carlos Lampe - Jairo Quinteros, Bryan Bentaberry, Nicolás Ferreyra - Diego Bejarano, Gabriel Villamíl, Leonel Justiniano, Patito Rodríguez - Bruno Sávio - Francisco da Costa, Ronnie Fernández. DT: Beñat San José