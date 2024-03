Camavinga asegura que no sabe qué va a hacer Mbappé la próxima temporada

El centrocampista francés del Real Madrid Eduardo Camavinga aseguró este martes que no sabe qué va a decidir sobre su futuro su compañero en la selección Kylian Mbappé, al que la prensa española sitúa en el Real Madrid la próxima temporada.

"No he hablado con él, es un jugador del PSG y no sé qué va a hacer la próxima temporada", dijo Camavinga, en la rueda de prensa previa al partido de vuelta de octavos de Champions contra el Leipzig.