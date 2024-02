Cara y cruz para Aston Villa y United en la pelea por meterse en Champions

En Birmingham, el equipo entrenado por el español Unai Emery dio un gran paso para aguantar la cuarta plaza actual, que le permitiría jugar la Liga de Campeones la próxima temporada.



Frente a un Forest (16º) que no tiene asegurada la permanencia, el Aston Villa pareció sentenciar el partido cuando poco antes del descanso dominaba por 3-0 con los tantos de Ollie Watkins (4) y el doblete del brasileño Douglas Luiz (29 y 39).



Pero el senegalés Moussa Niakhaté recortó diferencias justo antes del descanso (45+5) y tras la pausa Morgan Gibbs-White hizo el segundo (48) que daba suspense al encuentro, aunque el jamaicano Leon Bailey se encargó de sentenciar la victoria local a la hora de juego (61).



En Old Trafford, el United vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos el perder frente al Fulham con un gol del internacional nigeriano Alex Iwobi en el descuento (90+7).



El equipo londinense planteó un partido muy efectivo y, tras haberlo merecido ya en la primera parte, se adelantó en el marcador con un gol de Calvin Bassey Ughelumba tras un rechace (65).



Harry Maguire empató para los mancunianos a un minuto para el final del tiempo reglamentado (89), pero los locales se vieron sorprendidos con el tanto final de Iwobi.



Tras estos resultados, el Aston Villa se mantiene 4º con 52 puntos, con cinco de ventaja sobre el Tottenham (5º), que este fin de semana no jugará al aplazarse su partido contra el Chelsea porque los Blues diputarán el domingo la final de la Copa de la Liga contra el Liverpool.



El United es sexto con 44 puntos y un partido más que los Spurs.



También este sábado, el Brighton (7º) dio un paso atrás en la lucha por Europa al no pasar del empate a un gol contra el Everton (17º) y el Crystal Palace (14º) dio un pasito hacia la salvación tras golear 3-0 al Burnley (19º).