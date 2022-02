Carlos Arias dejó atrás 47 días difíciles en los que estuvo en riesgo su vida

Escucha esta nota aquí

Carlos Arias encara una larga etapa de recuperación de las quemaduras que sufrió gran parte de su cuerpo cuando a comienzos de año se incendió uno de sus negocios de venta de pollos.

El ex arquero de varios clubes importantes del país y de la selección nacional dejó hace 20 días la clínica donde fue atendido tras el triste episodio que consternó al país por la gravedad del accidente ocasionado por la explosión de una garrafa.

Los médicos que lo atendieron informaron que Arias sufrió quemaduras de primero, segundo y tercer grado. La situación fue grave para el ‘Pollo’ Arias, quien en el incendio arriesgó su vida por intentar proteger a las personas que estaban en el interior del negocio.

“Salí corriendo del lugar y todo quemado. La pasé mal porque incluso cuando ingresé al quirófano me dio una arritmia, cuando jamás había tenido problemas cardiacos. Fue grave porque esta crisis me puso hipertenso. Según los médicos esto pasa porque el cuerpo sufre y el corazón tiene que trabajar el doble ante la deshidratación y la pérdida de potasio”, dijo.

Hoy, el panorama de Arias es diferente tras 47 días difíciles. Está en casa con su familia guardando reposo y afrontando una etapa de recuperación que le exige no salir y sobre todo protegerse de cualquier contacto con el sol.

“La parte más afectada ha sido la de mi brazo izquierdo, que sigue vendado. Me hicieron un injerto, pero está costando que sane”, sostuvo el portachueleño que por ahora tiene cerrados sus dos puestos de venta de pollos porque determinó no volver a trabajar con garrafas, sino con un sistema de gas cuya instalación ya solicitó a YPFB.

“La yetera está pasando porque justo me pasa el accidente cuando venía de recuperarme del Covid que me mandó a la cama 28 días y afectó mis pulmones en un 85 por ciento. Le pido a Dios que me proteja para estar bien y pueda volver a trabajar”, sostuvo Arias, quien hace dos años se graduó de entrenador y su objetivo es empezar a dirigir lo más pronto posible.

Carlos Arias se retiró del fútbol profesional en 2017, tras defender los colores de Sport Boys Warnes. Su carrera la inició en Blooming en 1998 en el que jugó en dos etapas (1998-2003; 2006-2007). Después lo hizo en The Strongest, Bolívar, Oriente Petrolero y Guabirá. También jugó en el exterior en el Maccabi Netanya de Israel y el Córdoba de España.

