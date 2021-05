Carlos Arias: “Me dio coronavirus con neumonía, casi me muero”

Escucha esta nota aquí

Carlos Arias viene ganando el partido más duro de su vida. El ex arquero de diferentes clubes y de la selección boliviana de fútbol lleva 17 días afectado de coronavirus y tuvo que utilizar tanque de oxígeno para poder respirar, pero desde este último lunes ya respira por sus propios medios.

“Me dio coronavirus con neumonía, casi me muero. La segunda semana me tiró en cama con oxígeno, no podía respirar, me agarro grave, pero pienso que ya paso lo peor. El lunes (11 de mayo) deje el oxígeno y ya van 17 días con esta enfermedad. Ya me siento mejor, pero lo he pasado mal, porque esta enfermedad había sido grave y ataca los pulmones”, dijo Arias a DIEZ mediante un contacto telefónico.

‘Pollo’, como le dicen sus más cercanos, reconoce que en ningún momento se le paso por la cabeza internarse y que desde el principio tomó la decisión de permanecer en su hogar, con su familia, en Santa Cruz.

“Traje tubo de oxígeno, porque estar en un hospital es lo peor, afecta hasta en lo psicológico, en casa por lo menos veo a mi familia, a los hijos, te traen una cosita u otra y te ayudan en lo que pueden. Yo no quería que me internen, porque además mis padres murieron en el hospital intubados por otras causas y yo no pensaba hacerme intubar y dije que si tengo que morirme que sea en mi casa”, relató.

De los 17 días que tiene Covid-19, ocho días estuvo con oxígeno, porque sus pulmones fueron afectados en un gran porcentaje por la enfermedad. Cuenta que a veces se sacaba el oxígeno para saber en qué condiciones estaba y resulta que bajaba su saturación y tenía que usarlo permanentemente.

“Ahora estoy con varios medicamentos, como si estuviera en terapia intensiva, son 15 antibióticos y corticoides que ponen en vena”, finalizó Arias, quien en los últimos años practica motociclismo en la modalidad enduro.

Carlos Arias, de 41 años (18-02-1980), debutó profesionalmente en el fútbol a sus 18 años en Blooming, luego pasó por The Strongest, Bolívar, Maccabi Netanya (Israel), Córdoba CF (España), Oriente Petrolero, Guabirá y cerró su carrera en Sport Boys Warnes en 2017.