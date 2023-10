Carlos Borja: “Hasta ahora no he visto identidad de juego en la selección”

Carlos Borja, ex defensor y capitán de la selección boliviana se pronunció luego de la derrota de la Verde ante Paraguay por la fecha 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.



‘Pichicho’ lamentó el presente del fútbol boliviano y aseguró que todavía no ve un estilo de juego definido en el equipo de Gustavo Costas.



“Sufrimos una derrota muy triste frente a Praguay, hasta ahora no he visto que la selección tenga un estilo de juego definido, no hay identidad”, señaló.



“Nos hemos dedicado a defender, no fuimos un equipo que intentó llegar al arco rival y eso es algo muy negativo”, añadió.



También afirmó que si la selección no mejora su rendimiento, se le hará muy difícil hacer pie en lo que resta de las clasificatorias rumbo al Mundial 2026.



“Faltan 14 fechas para que terminen las Eliminatorias y las posibilidades son reales, el sueño sigue intacto, pero si no mostramos un mejor rendimiento será muy difícil”.



“Con el rendimiento actual yo creo que no llegaremos a nada. Vos miras jugar a la selección y no te ilusiona porque está jugando mal”, concluyó.