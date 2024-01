Carlos Lampe, el apuntado por Estudiantes de La Plata para reforzar su arco

Después de incorporar a Eric Meza, Enzo Pérez y Javier Correa, el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez tiene como prioridad reforzar su arco. Aunque las gestiones por el arquero chileno Gabriel Arias no prosperaron, los directivos de Estudiantes han centrado su atención en Carlos Lampe, quien ya ha tenido paso por el fútbol argentino y vistió la camiseta de Boca Juniors.



El arco de Estudiantes quedó vacante con la salida de Andújar, y la dirigencia busca un guardameta de experiencia para ocupar ese lugar. A pesar de contar con Fabricio Iacovich como una prometedora opción, se considera que delegarle esa responsabilidad a un joven sin experiencia podría resultar arriesgado, especialmente dado que es frecuentemente convocado al Sub-23 y no estaría disponible en varios periodos del año.



En este contexto, Carlos Lampe emerge como una opción atractiva para Estudiantes. El arquero de la selección boliviana, que tuvo un breve paso por Boca Juniors, ha sido contactado por la dirigencia del club platense. Aunque no se ha recibido ninguna oferta concreta hasta el momento, se especula que Lampe podría estar dispuesto a regresar al fútbol argentino.



Sin embargo, la operación no sería sencilla, ya que Lampe tiene contrato con Bolívar hasta 2025. Estudiantes deberá realizar un esfuerzo económico para destrabar su salida y asegurar la llegada del arquero a La Plata. A pesar de la complicación contractual, Lampe vería con buenos ojos la oportunidad de volver al país y ponerse la camiseta de Estudiantes.



El interés del Pincha en Lampe surgió después de que se frustraran las negociaciones por Gabriel Arias, quien finalmente decidió quedarse en Racing para competir por el puesto con Facundo Cambeses. El presidente de Estudiantes, Gorostegui, había expresado previamente el interés en contar con Lampe debido a su calidad y jerarquía como arquero.



Carlos Lampe, en Argentina, encontró mayor protagonismo en su estadía en Atlético Tucumán, donde se destacó como una de las figuras del equipo dirigido por Lucas Pusineri. Durante su tiempo en Tucumán, disputó 25 partidos, recibió 20 goles y mantuvo la valla invicta en 12 ocasiones.



Estudiantes espera resolver la situación en los próximos días y asegurar la contratación de Carlos Lampe para reforzar su arco de cara a la próxima temporada.