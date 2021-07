Carlos Lampe está en Buenos Aires para incorporarse a Vélez Sarsfield

Escucha esta nota aquí

La semana pasada Vélez Sarsfield concretó la contratación del boliviano Carlos Lampe, quien este domingo viajó a Argentina para incorporarse a su nuevo club. Antes de ser presentado oficialmente y entrenarse con el equipo debe cumplir algunas medidas de bioseguridad.

El ex arquero de Always Ready, tuvo que madrugar el domingo para tomar un vuelo a Buenos Aires con escala de larga espera en Lima, Perú, pues no encontró un vuelo directo a la capital argentina.

Lampe debe cumplir con un aislamiento obligatorio debido a las medidas de bioseguridad originada por la pandemia de Covid-19. También debe realizarse la revisión médica antes de ser presentando oficialmente y antes de comenzar a entrenarse con sus nuevos compañeros.

Carlos Emilio Lampe, de 34 años, tuvo una despedida familiar la noche del sábado (ver foto). Sus seres queridos le desearon lo mejor y sobretodo éxito al considerado mejor arquero de la primera fase de la Copa América Brasil 2021.

Estos son algunos de los requisitos que Carlos Lampe y todas las personas que viajan a Argentina deben cumplir, por decisión del Gobierno del vecino país:

-Los viajeros deberán hacerse un testeo para poder abordar el avión con destino a la Argentina. Además, deberán hacerse un testeo al llegar al país y otro testeo al séptimo día de ingreso.

-La estadía en los lugares de aislamiento estará a cargo del pasajero.

-Quienes resulten negativos, al ingreso al país, deberán cumplir con el aislamiento en los lugares que dispongan las autoridades y deberán realizar un nuevo test para finalizarlo.

-Asimismo, los viajeros deberán declarar los lugares en donde estuvo los últimos 14 días previos al reingreso al país.

-Para el ingreso autorizado como excepción por migraciones, a través de pasos terrestres, la jurisdicción provincial deberá disponer corredores seguros. Los extranjeros no residentes que ingresen a desarrollar trabajos esenciales, con autorización de Migraciones, deberán cumplir con la cuarentena.

-Las provincias deberán controlar el cumplimiento del aislamiento de las personas ingresadas desde el exterior.

Se conoce que Vélez Sarsfield iba a solicitar que Lampe cumpla el aislamiento en el complejo del club, con el principal objetivo de que el arquero pueda entrenarse de forma individual y no pierda estado físico.

Vélez debe jugar este miércoles ante Barcelona de Ecuador, por octavos de final de la Copa Libertadores. El partido será en condición de local, desde las 18:15, y obviamente el boliviano no será parte del juego.

