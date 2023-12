Carlos Lampe: “Estuve cuando el equipo más lo necesitaba”

Bolívar conquistó su título 31 la noche del lunes, luego de vencer por la mínima diferencia a Wilstermann en la final de vuelta de la Copa División Profesional.



Una vez finalizado el encuentro, el arquero titular de la academia, Carlos Lampe, conversó con la transmisión del partido y no ocultó su felicidad por la obtención de un nuevo torneo.



“Estoy contento por este logro. Antes del partido me había comprometido con mis compañeros a tener el arco en 0, porque con eso nos bastaba para salir campeones. Capaz el partido no se dio como esperábamos, estábamos muy nerviosos y es normal porque es una final, pero lo importante fue ganarla”.



Lampe reconoció que fue un partido sin muchas emociones, pero indicó que estuvo atento las veces que fue exigido.



“Las dos o tres veces que me llegaron estuve atento y respondí. Fueron jugadas claves y estuve cuando el equipo más lo necesitaba”.



“Somos el último campeón del año, eso es lo que la gente va a recordar. Es la estrella 31 para Bolívar. Yo tenía un compromiso con Marcelo Claure de que cerca a su cumpleaños iba a festejar un título y se dio”, concluyó.