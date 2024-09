Carlos Lampe fue operado con éxito en Chile

Carlos Lampe, arquero de la selección boliviana que sufrió una rotura completa del tendón de Aquiles de la pierna derecha mientras disputaba el partido ante Chile el martes en Santiago, correspondiente a la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, fue operado con éxito el miércoles por la tarde y ya se encuentra en plena etapa de recuperación.





"Agradecer a todos por el apoyo y las palabras de aliento. Comentarles que la operación salió muy bien y ahora a pensar en la recuperación para volver más fuerte que nunca", posteó Lampe tras la cirugía que le realizaron por la dura lesión.



La operación se llevó a cabo en la Clínica MEDS de Santiago, una decisión tomada en conjunto con el cuerpo médico de la selección boliviana y de Bolívar, su club, ya que Lampe consideró que en Chile hay modernidad para realizar una intervención de esa magnitud.



"Yo conozco Chile (jugó en Huachipato), he decidido operarme aquí, sé que la medicina es buena, tienen buena tecnología, era buena opción, hablamos con el médico de la selección y de Bolívar y vimos que era la mejor opción, porque estar viajando con el dolor implica mucho y siempre esta lesión es mejor operarla dentro de las 48 o de las 72 horas", indicó Lampe en exclusiva a El Deber Sports antes de su operación.



Si bien no hubo un informe oficial sobre el tiempo de baja, lo más probable es que recién pueda volver a las canchas dentro de seis meses. De esta forma, no podrá ser parte de los próximos compromisos de la Verde, que deberá afrontar las dobles fechas de Eliminatorias Sudamericanas de octubre y noviembre.