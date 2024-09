Carlos Lampe: “Lo que más me dolió de la lesión fue que nos hicieron el gol” (video)

Carlos Lampe fue noticia mundial por la lesión que sufrió la noche del martes durante el partido de Eliminatorias entre Chile y Bolivia, que finalizó con victoria de la Verde por 1-2, en el estadio Nacional de Santiago.

La noticia no solo pasó por la rotura del tendón de Aquiles derecho, sino también por la circunstancia en la que se dio, pues originó que Eduardo Vargas marcará el transitorio empate, lo que originó muchas críticas en su contra por no haber aplicado el fair play.

En la clínica en la que se encuentra internado en Chile, Lampe atendió en exclusiva a ED Sports. Una nota imperdible con el arquero de la selección boliviana, que explicó también los motivos por los cuales decidió operarse en ese país.

¿Cómo te sientes Carlos?

Tranquilo, por ahí contento un poco, porque miré los últimos diez minutos del partido y la verdad que se me caían las lágrimas al final del partido, de felicidad, de que pudimos ganar después de 31 años. Quizás una mochila que nos tiraban, que no nos correspondía, porque habían pasado un montón de generaciones de jugadores, que no habían podido ganar un partido oficial de visitantes y nosotros lo pudimos hacer, pudimos sacar seis (puntos) de seis en estas fechas y creo que eso calmó un poco mi amargura de la lesión.

Contanos, ¿qué pasó en ese momento?

Marcelo (Suárez) me tira un pase atrás, yo hago un muy buen control y fue el pie derecho, en lo que apoyo el pie para atrás para largar el pase ahí siento un latigazo muy fuerte que me deja inmóvil y me tira al piso, no atinas a agarrar la pelota ni a puntearla, porque no podes y es la primera vez que me lesiono. Fue horrible, porque no es que quería enganchar o que el delantero me la haya robado, hice un buen control y justo en lo que apoyo el pie para el pase, porque Marcelo me abrió una línea de pase, ahí sentí y no pude dar el pase, sentí que se me rompió todo.

¿En el momento que caías, viste que Vargas encaraba para hacer el gol?

No lo vi, pero yo ya sabía que iba a hacerlo el gol, obvio que lo que más me dolió de la lesión fue que nos hicieron el gol y que después no hubo un fair play, era una situación muy difícil para Vargas, yo vi en la repetición que hizo el gol a media gana, sabiendo lo que me había pasado, pero hay que ponerse en su lugar, creo que cualquiera lo haya hecho. Pero después, al ver que yo salía en camilla, en ambulancia, yo creo que ahí pudo estar el fair play de parte de ellos, pero la justicia divina se encargó de que todo haya quedado como cuando estaba antes de mi lesión.

¿Temías una lesión tan grave?

Cuando pasa la jugada yo ya sabía que me había roto el tendón, porque lo sentí muy claro y ahí me sacan en la camilla, ahí hacemos el gol, cuando yo estaba por salir en ambulancia, pero igual estaba destruido, un momento duro y que después lo pude disfrutar cuando termino el partido, me pude sacar esa bronca de la lesión.

¿Hubo llanto?

Sí, lloré un montón, ahí estábamos con el doctor de la selección, me puse a llorar un montón, ya estaba aquí en la clínica cuando acabo el partido.

¿Por qué decides operarte en Chile?

Yo conozco Chile (jugó en Huachipato), he decidido operarme aquí, sé que la salud es buena, tienen buena tecnología, era buena opción, hablamos con el médico de la selección y de Bolívar y vimos que era la mejor opción, porque estar viajando con el dolor implica mucho y siempre esta lesión es mejor operarla dentro de las 48 o de las 72 horas.

Te operan y luego viene la recuperación…

En la tarde me operan, hay que estar tranquilos, con mucha tranquilidad. Yo siempre digo, capaz era lo único que me falta, una lesión en mi carrera para también tener enseñanzas de todo, vivirlo, aprenderlo. Uno nunca quiere lesionarse, pero nosotros siempre estamos expuestos a lesiones medias graves o graves como estas.

¿Has visto el teléfono, los mensajes de apoyo y las repercusiones de lo que ha pasado?

Anoche me dormí casi a las dos de la mañana, me han llegado mensajes que ni yo me esperaba, la verdad agradecer a todos por la preocupación, por los mensajes de apoyo, de aliento y hay que salir adelante, hay que tener la cabeza tranquila, hay que disfrutar de la familia, porque este año ha sido un año duro con Copa América, selección, Copa Libertadores y torneo local, que han hecho que vea poco a mi familia. El tiempo pasa rápido, a disfrutar y a aprovechar con la familia para que pase más rápido el tiempo y recuperarse de la mejor manera para volver con todo.

¿La victoria es algo tranquilizador por el momento por el que estás atravesando?

Sí, obviamente. La verdad que haya estado amargado si no hayamos podido ganar, entonces la victoria me dejó tranquilo, con la tarea hecha en esta doble fecha de Eliminatorias y apoyar de lejos a los chicos.

Lo manifestaste al comienzo que se podía competir y ganar…

Yo creía que podíamos ganar, Chile venía con presión, se lo venía diciendo a los chicos, lo veníamos trabajando y como te digo me tocó a mí, ahora que se fue Marcelo (Martins), ser la cabeza del grupo, por ahí el más experimentado, el mayor (37 años). Hay que hablarles bastante, uno por ahí tiene que tener la presión y que los chicos jueguen tranquilos, que hagan lo que saben y que disfruten.

Seguiste La Travesía (de ED SPorts), siempre nos seguías y nos dabas aliento…

Sí, de hecho, los invite ahora a que puedan venir, sé que se vienen manejando, se vienen en auto, y este es un premio para ustedes.