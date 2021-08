Carlos Lampe: “Me encuentro bien físicamente, he entrenado de la mejor manera”

Escucha esta nota aquí

Carlos Lampe es el candidato número uno para seguir custodiando el arco de la selección nacional en los partidos que se avecinan por las eliminatorias al Mundial Catar 2022, aunque el arquero cruceño no juega un partido oficial desde hace dos meses.

“Contento de estar aquí en la selección, siempre es un orgullo vestir la camiseta. Me encuentro bien físicamente, he entrenado de la mejor manera aspectos que por ahí me faltaban. No he tenido partidos (en Vélez Sarsfield), pero he jugado bastante el primer semestre en la Copa América y en las eliminatorias, pienso que vengo de la mejor manera”, dijo Lampe.

El 28 de junio fue el último partido oficial que jugó y fue por la Copa América, en Brasil, cuando Bolivia se enfrentó a Argentina por la fase de grupos de dicho torneo. Luego dejó Always Ready para incorporarse a Vélez, donde aún no tuvo la posibilidad de debutar, pese a que lleva un mes y tres semanas en el mencionado club argentino.

“Sabemos que lo grupal está por encima de lo individual. A mis compañeros los veo muy bien, físicamente los veo muy bien, sé que vienen entrenando de la mejor manera y eso importante. Futbolísticamente nos tenemos que hacer fuertes en casa”, agregó Lampe.

Bolivia recibirá el jueves (16:00) a Colombia, posteriormente visitará a Uruguay, el domingo (18:00); y cerrará la fecha triple de eliminatorias el jueves 9 de septiembre (19:30) visitando a Argentina.

“Hay que ir pasos paso, tenemos un primer partido que es de local y para que valga la pena los puntos que hemos conseguido en las últimas dos visitas, es importante que ahora sumemos de a tres y después pensaremos en lo que será Uruguay y Argentina”, expresó.

Lampe se incorporó el sábado a la concentración de la selección, que se prepara en Huarina, La Paz, y el mismo día lo hizo el delantero del Cruzeiro de Brasil, Marcelo Martins. El guardameta es optimista con la Verde.

“Creo que la selección está para competir en cualquier lado. En la Copa América hemos mejorado mucho, esperemos poner todo lo que hemos aprendido en ese torneo para ponerlo en práctica y pienso que va a ser positivo estas fechas de eliminatorias”, manifestó Lampe.

Finalmente invitó a los aficionados para que alienten a la selección asistiendo al estadio Hernando Siles el jueves. “Que llenen el aforo que nos han permitido tener, que nos apoyen, que nos aplaudan, que canten, porque extrañamos el apoyo de la gente”, finalizó.

Jueves 2 de septiembre

Bolivia 16:00 Colombia

Ecuador 17:00 Paraguay

Venezuela 20:00 Argentina

Perú 21:00 Uruguay

Chile 21:00 Brasil