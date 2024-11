Carlos Lampe, un líder que nunca abandona

El experimentado guardameta reconoció que es muy pronto para presionar al grupo y no se refirió a los partidos ante Ecuador en Guayaquil y Paraguay en El Alto. “Están disfrutando del entrenamiento; es muy pronto para tensionarlos. Se ve un muy buen ánimo, eso debe prevalecer siempre”.

Asimismo, Lampe aprovechó para que el cuerpo médico de la selección evalúe cómo marcha su recuperación. La lesión del jugador se produjo el 10 de septiembre y derivó en la ruptura total del tendón de Aquiles de la pierna derecha. Se estima que el tiempo total de recuperación demanda entre 6 y 8 meses.



“Siempre están pendientes de mí; me revisaron y la recuperación avanza por buen camino. Ya puedo caminar sin bastón, pero debo usar la bota”, indicó Lampe, quien continúa su recuperación en su club, Bolívar.



Finalmente, manifestó su deseo de acompañar a la selección a Guayaquil, de la misma forma que lo hizo en la pasada doble fecha de octubre frente a Argentina en Buenos Aires, aunque reconoció que aún no lo tiene definido. “Todavía no sé si acompañaré al grupo; a uno siempre le gusta ir a todos los partidos de la selección”, cerró.