Carlos Sejas seguirá siendo baja en la Verde Sub-23

El volante de Aurora de Cochabamba que había ingresado en el minuto 73 cuando el partido se encontraba 1-3 a favor de la Vinotinto, cometió una fuerte infracción en defensa.



El juez dejó seguir la jugada pero luego no dudó en mostrarle la tarjeta roja. A pesar de estar con uno menos, la Verde igualó las acciones (3-3).



Sejas no fue tomado en cuenta en la derrota 0-1 contra Brasil y tampoco podrá jugar este viernes frente a Ecuador por la tercer fecha del Grupo A.



Esto quiere decir que recién podrá reaparecer el 1 de febrero cuando la selección afronte su último partido contra Colombia.



Sejas no es la única baja que tiene la Verde en el Torneo Preolímpico. El miércoles, el departamento médico de la Federación Boliviana de Fútbol, confirmó la grave lesión del delantero Daniel Ribera.



Se trata de una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, por lo que su recuperación demandará de al menos seis meses.