Cassano: "Cristiano Ronaldo ni siquiera está entre los cinco mejores de la historia"

Una vez más, Antonio Cassano volvió a demostrar que Cristiano Ronaldo no es santo de su devoción. Lo hizo de nuevo en el canal de Twitch de Christian Vieri, 'Bobo TV'. Fue como respuesta a Jorge Mendes, quien considera a su representando el mejor de la historia.

"Sí, el mejor de la historia después de Napoleón Bonaparte", ironizó. "¡Basta Jorge Mendes! Ni siquiera está entre los cinco mejores. Messi, Pelé, Maradona, Cruyff y Ronaldo 'O Fenómeno' están en otro nivel", aseguró.

Vieri coincidió con su compatriota, aunque en su caso afirmó que "cambiaría a Cruyff por Van Basten".

Cassano ya había criticado a CR7 en otras ocasiones. Cuando jugaba en la Juventus afirmó que "si vendes a Cristiano, hay 100 millones con los que puedes fichar a un par de jugadores top. El año pasado, con Sarri la ‘Juve’ practicó el mejor fútbol de los últimos años y aún así fue despedido. ¿Su problema? ¡Ronaldo! No se puede tener a un entrenador que quiera jugar a fútbol con él, es un freno para Pirlo. Solo piensa en sus goles y récords".

También hablaron en 'BoboTV' de uno de los futbolistas de moda, Erling Haaland. Cassano indicó que "a mí me han dicho: 'Cuidado, que el Bayern quiere fichar a Haaland'. Y luego también que el Madrid quiere a Lewandowski para un par de años. Para mí tendría sentido".

