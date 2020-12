Catar inaugura nuevo estadio con 20.000 espectadores negativos al covid-19

Oriente Petrolero

Oriente será multado con $us 500 por no ceder a la tv al jugador que fue figura ante Real Santa Cruz

Tras la finalización del partido contra Real Santa Cruz, el miércoles en Montero, la empresa de televisión eligió a Kevin Salvatierra como el mejor jugador. Oriente no lo cedió. Según Sports Tv Right por reglamento de contrato hay sanciones al club que no cumpla con esta normativa.