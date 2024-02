Ceferin anuncia que no se presentará a su reelección como presidente de la UEFA en 2027

El presidente de la UEFA Aleksander Ceferin declaró el jueves que no se presentará a su reelección a la cabeza de la confederación europea de fútbol al término de su mandato en 2027.



"Decidí hace cerca de seis meses que no quería presentarme en 2027", explicó Ceferin, quien llegó a la cabeza de la institución en 2016 tras la dimisión de Michel Platini.



"La razón es que después de un cierto tiempo, cada organización necesita sangre nueva, pero principalmente porque he estado lejos de mi familia durante siete años ya", añadió.



Este anuncio sorpresa llegó pocos minutos después de una votación del congreso de la institución en París, que modificaba los estatutos para dar la posibilidad al dirigente esloveno de presentarse a un cuarto mandato en 2027.



La disposición fue aprobada por dos tercios de los votos, tal y como establecen los estatutos de la institución.



El texto no suprime el límite de tres mandatos, una de las medidas clave tomadas en abril de 2017 por Ceferin tras la oleada de escándalos que llevaron a restricciones similares a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y al Comité Olímpico Internacional (COI).



Pero la enmienda precisa que esa regla, válida para todos los miembros del comité ejecutivo, no tiene en cuenta los mandatos "que empezaron antes del 1 de julio de 2017". Esto habría permitido teóricamente a Ceferin, reelegido en 2023 en un tercer mandato, poder optar a la reelección en 2027 y mantenerse en el puesto hasta 2031.



El proyecto de esta enmienda provocó una crisis en la UEFA con la dimisión del director de futbol Zvonimir Boban el 25 de enero.



El excentrocampista croata, semifinalista del Mundial-1998, dejó el puesto expresando "su grave preocupación y su total desaprobación" a los intentos del presidente esloveno para mantenerse en el poder más allá de 12 años, indicando que abandonaba la UEFA en nombre de los "principios y valores en los que cree profundamente".



Ceferin (56 años), abogado de profesión, ha tenido que gestionar varias crisis desde 2016, la más importante, la del proyecto de Superliga presentado por 12 grandes clubes europeos en 2021.



Aunque los instigadores terminaron por desistir ante la protesta y la movilización política, este proyecto ha recuperado fuerza tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que estimó el pasado mes de diciembre que las reglas de la UEFA relativas a la autorización de otros torneos como la Superliga europea eran contrarias al derecho de la competencia.



Ceferin también se ha enfrentado en numerosas ocasiones al patrón de la FIFA Gianni Infantino, especialmente sobre el proyecto de un Mundial cada dos años, finalmente abandonado.