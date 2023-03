Cerro Porteño cumple ante Fortaleza de Brasil y clasifica a fase de grupos de la Libertadores

Con el aliento de unos 40.000 espectadores que corearon el nombre de su arquero brasileño Jean Fernandes, que realizó atajadas clave, Cerro Porteño avanzó este jueves a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 al ganar 2-1 al Fortaleza de Brasil en Asunción, en la vuelta de la tercera fase. En Cerro, el boliviano Martins no tuvo minutos.



El conjunto paraguayo anotó por intermedio de los volantes argentinos Federico Carrizo y Claudio Aquino, a los 38 y 63 minutos. El descuento fue obra de Guilherme a los 90+3.



El tanto de Carrizo en el estadio La Nueva Olla Monumental se produjo tras un rebote que pegó en el palo en primera instancia.



La conquista apagó la intensidad que quiso imponer el elenco visitante, que había llegado resuelto a buscar la victoria para recuperarse de la derrota en su casa (1-0) hace una semana.



A los 6 minutos, el cuadro brasileño dirigido por el rioplatense Juan Pablo Vojvoda tuvo su más clara oportunidad de adelantarse en el marcador pero la increíble doble atajada del portero brasileño de Cerro, Jean Fernandes, frustró la intención del delantero argentino Juan Lucero.



Este lanzó un cabezazo potente, de frente al pórtico, que tapó e hizo rebotar Fernandes. En segunda instancia, el también argentino Tomás Pochettino volvió a rematar contra la humanidad del arquero hasta que finalmente el defensa Alberto Espínola despejó hacia uno de los laterales.



El entusiasmo del cuadro brasileño para anotar no impresionó al equipo paraguayo, dirigido por el argentino Facundo Sava, que desarrolló un juego ordenado que fructificó con la primera conquista de Carrizo.



El defensa Benevenuto quiso despejar y la pelota se estrelló en el poste izquierdo. Del rebote, Carrizo metió un cañonazo que perforó la valla defendida por el guardameta brasileño Joao Ricardo.



Antes de finalizar el primer tiempo, el brasileño Galhardo remató potente un balón que permitió de nuevo el lucimiento de Fernandes, devenido en todo un ídolo del Ciclón de barrio Obrero desde que atajó un penal al Fortaleza en el partido de ida.



- Presión que no fructifica -

En el segundo tiempo, los brasileños le apostaron a la velocidad en los contragolpes para invadir el área de los locales en su intento de conseguir la paridad.



Con desesperación a ratos pero manteniendo el orden, el Ciclón guaraní controló la situación pero se llenó de amonestaciones.



A los 63 minutos, el volante argentino de Cerro Claudio Aquino anotó un golazo de volea al rematar un tiro libre desde la derecha de su compatriota Carrizo.



Fue el segundo tanto azulgrana que virtualmente sentenció el resultado del partido y determinó el rumbo hasta el pitazo final del árbitro venezolano Valenzuela.



A los 70, Lucero tuvo la ocasión de descontar pero su remate en el mano a mano fue tapado otra vez por Fernandes.



En el último tramo, el técnico de Cerro autorizó el ingreso de tres delanteros que hicieron estragos en el campamento brasileño, en un partido completamente definido.



A los 82 minutos, Cerro aumentó el marcador pero en posición adelantada de su delantero Braian Samudio. A los 84, el juez venezolano volvió a pitar fuera de juego del delantero Fernando Fernández, quien anotó adelantado por milímetros.



Finalmente, en un contragolpe descontó Guilherme cuando el partido se iba a lo 90+3.