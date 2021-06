César Farías: “Agradecimiento a la federación, a su presidente y a todos sus miembros”

Escucha esta nota aquí

En la conferencia de prensa, previó al partido con Argentina a jugarse este lunes (20:00), el técnico de la selección boliviana de fútbol agradeció el apoyo y respaldo público que recibió por parte del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Fernando Costa.

“Agradecimiento a la federación, a su presidente y a todos sus miembros obviamente. (Estamos) involucrados y comprometidos en todo lo que se viene, no es una cuestión de ver solamente un resultado. Hay cosas también muy positivas que hoy van a sonar a excusas”, dijo el venezolano.

Farías se refirió a la prematura eliminación de la Verde de la Copa América Brasil 2021, ya que fuel a primera selección en quedar sin chance de avanzar para los cuartos de final de la competencia.

“El fútbol muchas veces no es de fácil lectura, no soy un desconocido en la ruta que estamos viviendo, me ha tocado vivirla en distintas facetas de mi carrera y en selección. Valorar solamente la Copa como Copa o como resultado no es positivo y es algo en el cual no se ha podido ponderar en otras circunstancias, porque no venía de unos resultados recientes en eliminatorias, ni tampoco se vivían estas circunstancias de pandemia”, expresó el seleccionador.

César Farías trató de rescatar lo positivo que deja el participar en la Copa América Brasil 2021, sobre todo, apuntando a las próximas fechas de las eliminatorias al Mundial Catar 2022.

“Como ruta hacia las eliminatorias para nosotros ha sido muy bueno. Jugar cuatro partidos más (en la Copa América) con rivales que vamos a enfrenar después es como los amistosos ante Chile y Ecuador (en marzo). Los jugadores se van habituando al rival, al escenario, a las características de juego, a las necesidades; el ser humano es de hábitos y vivirlo previamente es un plus para cuando toca ir a la competencia”, agregó Farías.

El entrenador de la Verde reconoció que junio ha sido intenso ya que Bolivia terminará el mes con seis partidos jugados en torneos oficiales, dos por eliminatorias y cuatro por Copa América, lo que ha permitido tener un crecimiento en lo futbolístico.

“En el aspecto táctico (la selección) ha tenido una evolución, en cuanto a su orden defensivo, en como poder sostener grandes figuras, grandes rivales, en la posesión de la pelota, en las llegadas al arco, ha tenido una versatilidad diferente. Bolivia empieza a mostrar fundamentos tácticos que no es solamente la altura”, explicó.