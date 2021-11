César Farías: “Perdimos un partido en el que el rival fue más maduro que nosotros”

Escucha esta nota aquí

César Farías, seleccionador de Bolivia, considera que Perú fue más maduro en el partido jugado la noche del jueves en Lima y por eso se quedó con la victoria. Los incaicos vencieron por 3-0 y bajaron a la Verde al penúltimo lugar de las eliminatorias mundialistas.

“Perdimos un partido en que el rival fue más maduro que nosotros, más efectivo de cara al gol... hicimos muchas cosas bien, tuvimos el 50% la pelota, difícil hacer eso de visitante, completamos 415 pases contra 413 de Perú, fue muy parejo en ese aspecto”, dijo Farías.

El venezolano comparó las estadísticas del encuentro y hasta habló de que Perú tuvo cuatro tiros de esquina contra tres de Bolivia y que los locales gozaron de seis remates al arco y marcaron tres goles, mientras que Bolivia disparó cuatro veces a portería pero no pudo convertir.

“Bolivia tuvo posesión, pero no la fortuna de otros encuentros y también pecó de inmadurez. Perú es un equipo que sabe aprovechar las transiciones, tiene jugadores para ello, con más oficio que los nuestros y eso se logra con trabajo”, agregó Farías.

El venezolano descartó que la derrota haya sido a consecuencia de un mal planteamiento táctico.

“No creo que haya sido un problema de planteamiento táctico si no de madurez. Perú tiene un potencial en ataque que supo aprovechar nuestros errores, pero veo muchas cosas (positivas) en Bolivia y eso me da tranquilidad para encarar el partido siguiente (con Uruguay) el martes en La Paz”, expresó el seleccionador de Bolivia.

“En líneas generales, más allá del resultado, Bolivia jugó un buen partido… Rescatamos muchas cosas y si estamos más atentos y podemos mantener este juego en La Paz vamos a lograr el resultado que estamos obligados a conseguir”, apuntó .

